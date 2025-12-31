La cuenta regresiva para el Año Nuevo 2026 es un momento de unión global, marcado por fuegos artificiales, celebraciones y costumbres que varían de una cultura a otra. | Composición LR

La cuenta regresiva para el Año Nuevo 2026 es un momento de unión global, marcado por fuegos artificiales, celebraciones y costumbres que varían de una cultura a otra. | Composición LR

A medida que el 2025 llega a su fin, las personas se preparan para despedir el ciclo que termina y dar la bienvenida a nuevos propósitos, desafíos y esperanzas desde el 1 de enero de 2026. La cuenta regresiva para el Año Nuevo es un momento de unión global, marcado por fuegos artificiales, celebraciones y costumbres que varían de una cultura a otra, pero que comparten la misma emoción: un nuevo comienzo.

Para muchos, este conteo comienza con un reloj o en las pantallas de televisores y dispositivos conectados, que marcan el momento exacto de la llegada del nuevo año. Los medios de comunicación, especialmente a través de plataformas como YouTube y transmisiones en vivo de celebraciones en ciudades icónicas, permiten a los usuarios seguir en tiempo real los eventos y tradiciones más destacadas. Es un instante en el que se reflejan las tradiciones, se renuevan los deseos y se comparte el sentimiento de esperanza para el nuevo año.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Sigue EN VIVO la cuenta regresiva para el Año Nuevo 2026 07:00 ¡Empieza el 2026 en Kiribati! Siendo la medianoche en Kiribati (7.00 a.m. en Perú), sería la primera celebración por el nuevo año 2026. Los fuegos artificiales encienden el cielo de colores mientras todos lo festejan. 06:30 La vela perfecta para Nochevieja: descubre qué color atraerá abundancia y prosperidad en el Año Nuevo 2026 Para quienes priorizan el crecimiento económico en el 2026, existen tres opciones principales recomendadas: - Vela Amarilla: es el color estándar para atraer la fluidez del dinero. Según la cromoterapia, el amarillo estimula el intelecto y despeja el camino para la toma de decisiones financieras acertadas. - Vela Dorada: representa la opulencia y el éxito. Se recomienda encenderla si el objetivo es obtener un ascenso laboral o ganar un premio económico. - Vela Marrón: menos común, pero muy citada por expertos en rituales de tierra, este color se asocia con la estabilidad laboral y la protección de los bienes materiales ya adquiridos. Lee la nota completa AQUÍ. 06:00 Frases románticas de Año Nuevo 2026 En la era digital, un mensaje de WhatsApp o una dedicatoria en Instagram pueden acortar distancias y hacer que el inicio del 2026 sea inolvidable. - Que este Año Nuevo nos encuentre juntos y nos mantenga enamorados todo el tiempo. - Empiezo el año agradeciendo por ti y por todo lo que somos. - No pido más deseos: contigo, el Año Nuevo ya es perfecto. - Que el primer abrazo del año sea el tuyo. - Brindo por un año más de amor, risas y momentos contigo. - Mi propósito para este año es seguir eligiéndote cada día.



Lee la nota completa AQUÍ. 05:00 Kiribati: el primer país en celebrar el Año Nuevo 2026 en el mundo El primer país en recibir el Año Nuevo 2026 será Kiribati, un pequeño archipiélago en el Pacífico, conocido por su localización en el extremo oriental de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Esta nación de Oceanía fue escenario de un cambio histórico importante en la década de los 90. Antes de ese período, sus islas estaban separadas por la IDL, lo que generaba una diferencia horaria de casi un día entre las partes orientales y occidentales. Sin embargo, su gobierno decidió alinear todo su territorio bajo el mismo día calendario, lo que le permitió ser el primero en celebrar eventos como la llegada del nuevo milenio en el 2000. Lee la nota completa AQUÍ. 04:00 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidos y bienvenidas al este EN VIVO por el fin de año. En esta nota, podrás conocer cómo los países del mundo van despidiendo la Nochevieja 2025 para recibir al 2026. Asimismo, de parte de todo el equipo de La República, les deseamos un ¡Feliz Año Nuevo!

¿Cuál es el primer y el último país en recibir el Año Nuevo 2026?

El honor de recibir primero el Año Nuevo 2026 recae en Kiribati, una nación insular ubicada en el Pacífico central, conocida por su ubicación geográfica única. Esta nación de Oceanía opera bajo el huso horario UTC +14, lo que significa que es el primer lugar del mundo en celebrar el cambio de año. Este archipiélago, compuesto por 33 islas dispersas a lo largo del ecuador, tiene una diferencia horaria con Perú de 17 horas, por lo que mientras allá es la medianoche del 1 de enero de 2026, en el país peruano aún es la mañana del 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, los últimos lugares en recibir el Año Nuevo 2026 serán las deshabitadas islas Howland e Isla Baker, pertenecientes a Estados Unidos. Están ubicadas en el Océano Pacífico yse encuentran en el huso horario más retrasado del planeta, con una diferencia horaria de 24 horas con respecto a Kiribati.

Cábalas de Año Nuevo: tradiciones para Atraer Prosperidad

Las cábalas de Año Nuevo son una tradición profundamente arraigada en diversas culturas, y Perú no es la excepción. Entre las más populares, comer lentejas al sonar las campanadas de medianoche es una de las más conocidas. Se cree que este acto trae prosperidad económica y estabilidad durante el nuevo año. Otra tradición extendida es usar ropa interior amarilla, símbolo de la buena suerte y la abundancia.

En algunos lugares, también se practica la costumbre de caminar con una maleta alrededor de la casa para atraer viajes y nuevas experiencias. Estas tradiciones no solo son una forma de conectarse con el pasado, sino que también refuerzan la esperanza en un futuro mejor.

Frases de Año Nuevo y Nochevieja para compartir

Las frases que se comparten durante la Nochevieja y el Año Nuevo están llenas de buenos deseos y simbolizan la alegría de iniciar un nuevo ciclo. Algunas de las más populares son: