Tráfico en Lima por Año Nuevo. Foto: Mabel Alva / La República | Mabel Alva / La República

A poco de cerrar el 2025, el tránsito en Lima Metropolitana tiende a presentar una mayor carga vehicular debido al desplazamiento de miles de ciudadanos que aprovechan el feriado largo de Año Nuevo para realizar compras de último momento, visitar a familiares o salir de viaje hacia distintos destinos del país. Esta situación genera congestión en varias vías principales de la capital, así como reportes de accidentes de tránsito en zonas de alta afluencia.

Además, se espera registrar un tráfico intenso en avenidas como la Panamericana Norte y Sur, la Vía Expresa, la avenida Javier Prado y la Carretera Central, especialmente en tramos cercanos a centros comerciales, terminales terrestres y salidas hacia el sur y el centro del país. Autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

Cómo va el tráfico en Lima EN VIVO: vías congestionadas, reporte de accidentes y estado del tránsito por feriado largo de Año Nuevo 08:55 Camión se descarrila en el Callao Transeúntes informaron que, durante la mañana del martes, un camión de carga se despistó y se estrelló contra un poste a la altura de la avenida 2 de Mayo, en el Callao. No se registraron fallecidos ni heridos de gravedad. El conductor fue auxiliado por los equipos de rescate y efectivos de la Policía Nacional del Perú.