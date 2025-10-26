Critican que estado de emergencia no tenga planificación: "Es pura improvisación"

Gobierno declaró estado de emergencia en Lima y Callao como medida en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Foto: Composición/LR

El gobierno de José Jerí ha apostado por una vieja receta: declarar el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. El argumento está vez: el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia en general. La medida ya es una constante en los últimos años. La expresidenta Dina Boluarte dispuso nueve veces el estado de emergencia, pero no fueron efectivos para frenar la criminalidad en la capital. Por el contrario, esta aumentó.

Así lo confirman las cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional, procesadas por el analista de datos Juan Carbajal, las cuales revelan que entre enero y setiembre del 2025 se registraron 20.705 denuncias por extorsión en el país, la mayoría en Lima.

De acuerdo con el especialista, este delito ha aumentado drásticamente en el país: de un promedio de 300 denuncias mensuales entre 2018 y 2021, las cifras se dispararon a más de 2.000 denuncias mensuales hasta septiembre de 2025, lo que representa un incremento de más del 600%.

“Este descontrol es aún más preocupante porque, a pesar de las medidas como el estado de emergencia, la violencia sigue en aumento. Entre 2018 y 2021, se registraban 10 denuncias diarias de extorsión, pero en 2025 esa cifra superó las 70 denuncias diarias”, explica.

Este aumento muestra que, lejos de reducirse, la extorsión se ha desbordado a niveles nunca vistos, agrega Carbajal.

Aumento de homicidios.

En cuanto a los homicidios, los datos también son preocupantes. Según el registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), los asesinatos incrementaron desde mediados de 2024.

Carbajal explica que el tercer trimestre de ese año marcó un punto crítico con más de 500 homicidios, una cifra nunca antes registrada en un solo trimestre. Y lo más preocupante es que, pese a que en ese periodo se encontraba vigente el estado de emergencia, la violencia no solo no disminuyó, sino que siguió en aumento.

“En el primer trimestre de 2025, los homicidios continuaron con la misma tendencia, y el tercer trimestre de 2025 incluso superó los 500 homicidios, marcando el récord histórico de víctimas mortales en el país”.

Esto demuestra que, a pesar de las medidas excepcionales implementadas por los gobiernos anteriores, el país sigue enfrentando altos niveles de violencia e inseguridad.

Medida improvisada

Sobre este tema, el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, señaló que entre los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte se han decretado 16 estados de emergencia; no obstante, no fueron efectivos para frenar la criminalidad.

Explicó que, según lo establecido, la Policía Nacional debe determinar las zonas de intervención con base en información de inteligencia, mapas delictivos y otros indicadores. Sin embargo, precisó que ya han transcurrido varios días desde la declaración de esta nueva medida y aún no se han definido dichas áreas de acción.

Pérez Rocha también comentó que conversó con el alcalde de San Martín de Porres, quien le informó que recién se le ha solicitado la información sobre los indicadores y mapas delictivos de su distrito. “Jerí se ha lanzado con el estado de emergencia sin haberlo analizado ni estudiado previamente. Fue todo improvisado”.

Asimismo, sostuvo que en Las Malvinas la policía intervino puestos donde se vendían celulares robados, pero resaltó que ese tipo de operativos se realizan de manera habitual y no requieren de un estado de emergencia para llevarse a cabo. "Para enfrentar a las bandas criminales se necesita otros tipos de estrategias”.

Más de 60 homicidios durante gobierno de José Jerí

Entre el 10 y el 23 de octubre, ya durante el gobierno de José Jerí, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 64 homicidios a nivel nacional. Entre las víctimas se encuentra el alférez PNP Jhordy Stainer Escobedo Mori, asesinado en Carabayllo cuando ya estaba vigente el estado de emergencia en Lima.

Según el analista de datos Juan Carbajal, aún hay cifras por actualizar, por lo que podría aumentar el número de asesinatos. Los departamentos más afectados por los homicidios son Lima, con 30 casos; La Libertad, con 10; Tumbes, con 5; e Ica, con 3.

Actualmente, se registra un homicidio en el país cada 3 horas y 52 minutos. “Desde el 1 de enero al 19 de octubre, se han registrado 1.798 asesinatos”, indica Carbajal.