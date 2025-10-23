Eduardo Ruiz: hoy vence detención preliminar contra policía Luis Magallanes, investigado por el asesinato de 'Tvrko'

El último 18 de octubre, el Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 7 días de detención preliminar contra el suboficial de tercera, Luis Magallanes. El miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) es investigado como el presunto responsable del asesinato del joven Eduardo Ruiz Sanz, 'Tvrko', durante las manifestaciones del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima. Dicha medida judicial, vence hoy, jueves 23 de octubre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Ruiz Sanz, de 32 años, resultó gravemente herido al recibir un impacto de bala en el tórax mientras participaba en la Marcha Nacional. A pesar de los esfuerzos de los manifestantes por socorrerlo, llegó sin vida al hospital.

TE RECOMENDAMOS ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dina Boluarte: TC rechaza habeas corpus que buscaba anular allanamientos por el caso Rolex

Poder Judicial evaluará recurso que busca liberar a Luis Magallanes, policía detenido por asesinato de Eduardo Ruiz

El pasado martes 21 de octubre, el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional del Poder Judicial admitió el habeas corpus presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL).

Este recurso busca anular la orden de detención preliminar de siete días impuesta al suboficial PNP, Luis Magallanes, investigado como presunto responsable del asesinato de Eduardo Ruiz.

El abogado Jesús Poma Zamudio, del Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL), presentó un recurso que objeta la legalidad de la detención preliminar, fundamentándose en la Ley 32181. Esta ley prohíbe que fiscales y jueces soliciten o dicten órdenes de detención preliminar o prisión preventiva contra policías en actividad que, en el ejercicio de su función constitucional, utilizan sus armas o medios de defensa de forma reglamentaria, resultando en lesiones o muertes.

PUEDES VER: José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario por el caso Cócteles

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Durante la audiencia de detención preliminar, el agente policial reconoció haber disparado su arma; no obstante, aseguró que no apuntó al cuerpo del joven conocido como "Trvko".

"Sin haber investigado muy bien los hechos, ya me estaban inculpando a mí, señor, y yo en ningún momento, como que decir, he huido o me he escapado o me he ido a otro lugar o me he escondido. Y yo todo el momento estaba acá en el hospital porque mis heridas eran graves. Incluso hay videos cuando yo llego todo ensangrentado y perdiendo el conocimiento. Yo he visto que mi vida está en peligro. Por eso es que yo usé mi arma, pero no el cuerpo, sino que yo disparé al suelo", dijo durante la audiencia.

PUEDES VER: Congreso muestra su apoyo a José Jerí y brinda la confianza al gabinete de Ernesto Álvarez

"Me han agarrado y sin decirme o identificar que si soy o preguntarme, vinieron de frente y me dijeron: "Es terna, es terna. Hay que quemarlo, hay que quemarlo. Este terna, este policía." Y me comenzaron a golpear mi cabeza con piedra, con botella, con palo. Y yo tan solo le decía que yo no hago nada, yo solamente estoy regresando, que no soy terna, les decía. Y esas personas no entendían y me comenzaban a golpear. Durante ese momento, una persona me alza el polo y ve mi arma de reglamento donde ahí quiere sacar esa persona, me quiere quitar mi armamento. Yo lo único que he hecho es pensar en mi vida, porque mi vida estaba corriendo peligro", acotó.

"Estaba con la cabeza ensangrentada, no podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos y, al momento de correr, yo corría y solo quería defenderme, señor juez, fue al disparar al piso. Ningún momento yo he disparado a un al cuerpo o disparado mirándole a la persona. Jamás en mi vida haría eso. De todos modos que yo intentaba salir de ahí corriendo, corriendo, salvar mi vida, incluso a una escuadra más, de tanto que he corrido, he pisado mal y me he caído. Ahí es donde una persona se lanza de frente a mi armamento, ni siquiera a agarrarme a mí o a decirme, ¿sabes qué? Has cometido un delito, has hecho esto. No. Yo me levanté con la misma y corrí. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que usen mi armamento y mi contra", narró.