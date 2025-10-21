HOYSuscripcion LR Focus

Política

Poder Judicial evaluará recurso que busca liberar a Luis Magallanes, policía detenido por asesinato de Eduardo Ruiz

El PJ ordenó 7 días de detención preliminar contra el agente PNP Luis Magallanes como presunto responsable del asesinato de Eduardo Ruiz.

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional del Poder Judicial admitió a trámite la demanda de hábeas corpus presentada por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) que busca la nulidad de la orden de detención preliminar por siete días dictada contra el agente PNP Luis Magallanes, investigado como presunto responsable del asesinato de Eduardo Ruiz, conocido en la escena artística como Trvko.

El recurso, presentado por el abogado Jesús Poma Zamudio del Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL), cuestiona la legalidad de la detención preliminar con base en la Ley 32181, que protege la actuación policial bajo el principio de presunción de inocencia.

Con ese argumento sustenta que el juez Abel Centeno Estrada, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no debió optar por detención preliminar sino por una medida menos gravosa como una comparecencia con restricciones.

De igual forma, se cuestiona al fiscal Roger Yana Yanqui, integrante de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, quien solicitó la medida de detención.

PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

Mediante un oficio remitido al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención en flagrancia de Luis Magallanes Gaviria, de 28 años, y Omar Saavedra Bautista, de 26. Ambos son suboficiales adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y están siendo investigados por el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, rapero conocido como Trvko, quien participó en la marcha del 15 de octubre en rechazo al Gobierno y al Congreso.

Según el documento entregado a la Fiscalía, la PNP determinó que Magallanes Gaviria es, según las indicaciones preliminares, el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz. El oficio asegura que el suboficial de tercera admitió su participación. Este hecho ya había sido expuesto públicamente por el jefe de la PNP, Óscar Arriola. Además, el documento confirma que Saavedra Bautista también realizó disparos durante el incidente.

La PNP indicó que está a la espera de la apertura de una carpeta fiscal de investigación preliminar. Según informó la Fiscalía a través de sus redes sociales, estas investigaciones ya han iniciado y estarán a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, responsable del caso.

