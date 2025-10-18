Fue detenido otro policía implicado en el asesinato de manifestante ‘Trvko’

En la escena. Imagen de video en la que aparece el SO3 Omar Saavedra Bautista (abajo) con un arma en la mano acercándose al cuerpo de Eduardo Ruíz Sanz. Foto: composición LR/Adrían Sarria | ‘Trvko’ | Eduardo Ruíz Sanz | Luis Magallanes Gaviria | Omar Saavedra Bautista

En la escena. Imagen de video en la que aparece el SO3 Omar Saavedra Bautista (abajo) con un arma en la mano acercándose al cuerpo de Eduardo Ruíz Sanz. Foto: composición LR/Adrían Sarria | ‘Trvko’ | Eduardo Ruíz Sanz | Luis Magallanes Gaviria | Omar Saavedra Bautista

Mientras el presidente José Jerí encabezó una ceremonia de reconocimiento a los efectivos de la Policía Nacional que participaron en las acciones de contención contra la marcha de protesta del miércoles último, el Ministerio Público dispuso la detención de un segundo efectivo policial involucrado en el homicidio del manifestante Eduardo Ruíz Sanz.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Luego de la difusión de imágenes de video que revelaban que un policía vestido de civil disparó sin motivo alguno a un grupo de personas en los alrededores de la plaza Francia, el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola Delgado, reconoció que el autor del disparo era el SO3 PNP Luis Magallanes Gaviria, asignado a la División de Investigación de Secuestros y Extorsión de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal). Magallanes fue intervenido cuando se encontraba en el Hospital de la Policía Nacional atendiéndose por supuestas heridas que recibió cuando intervino en la marcha en el Centro de Lima.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Artista "Trvko" perdió la vida tras recibir impacto de bala mientras participaba en la marcha del 15 de octubre. Foto: Trvko

Más que mil palabras

Sin embargo, los videos también evidenciaban que luego de disparar y escapar Luis Magallanes, a los pocos minutos apareció otro efectivo policial vestido de civil y con un arma en la mano. Se trataba del SO3 Omar Saavedra Bautista, también de la División de Investigación de Secuestro y Extorsiones.

Omar Saavedra se acercó donde se encontraba tirado en el piso Eduardo Ruíz Sanz, víctima de un balazo. Simplemente constató que estaba herido y se dirigió en el mismo sentido que su colega Luis Magallanes.

Saavedra no auxilió a la víctima y tampoco dio aviso para que lo recogiera una ambulancia. Fueron los amigos de Eduardo Ruíz que lo condujeron al Hospital Nacional Loayza.

En sus declaraciones, Omar Saavedra sostiene que junto con Luis Magallanes y un tercer efectivo policial, fueron encomendados por superiores para identificar a los manifestantes, camuflados y vestidos de civil. Según ha consultado La República, dicha tarea no corresponde a la División de Secuestros y Extorsión de la Dirincri, en el contexto de protestas sociales.

Actuación. Presidente Jerí reconoció actuación de la PNP. Foto: Presidencia Perú

PUEDES VER: Fiscalía pide a la PNP lista del personal y planes operativos de la noche del crimen

Nueva declaración

Según el testimonio del SO3 Omar Saavedra, esto es lo que sucedió:

“Mi persona junto con SO3 PNP Magallanes Gaviria Luis y el SO3 Granados Soto Kendy, empezamos a seguir a estos manifestantes, mimetizándonos con ellos vestidos de civil y al encontrarnos en inmediaciones de la intersección del Jr. Camaná con Jr. Tambo de Belén, Cercado de Lima (plaza Francia) siendo las 23:00 horas aproximadamente. Al estar en el Jr. Tambo de Belén los manifestantes nos identifican como policías ‘ternas’ y empezaron a agredirnos con insultos, piedras, botellas de vidrio observando que el SO3 Magallanes lo agredieron, mientras que mi persona y el SO3 Granados fuimos perseguidos por los demás participantes. Escapamos por el Jr. Camaná hasta una distancia de 50 metros donde estaba el grupo de manifestantes, en ese momento que se escucha un disparo de arma de fuego”.

Omar Saavedra no indicó en su declaración que vio a Luis Magallanes disparar contra Eduardo Ruíz Sanz. Tampoco aclara por qué no auxilio a la víctima.

“Acto seguido me acerco a este grupo de manifestantes quienes estaban golpeando a alguna persona por lo que continúo acercándome y realizo un disparo, disparo disuasivo al aire. Y al acercarme observé a una persona que estaba tendido en el piso y me dijeron que le habían disparado. Luego continúe queriendo identificar a quien había realizado el disparo. Después de realizar la búsqueda al rededor con resultado negativo, me retiré del lugar por la Jr. Camaná hasta llegar y doblar al Jr. Uruguay y doblar a la altura de maestranza para llegar a la Dirincri”, indicó Omar Saavedra.

Similar versión ha ofrecido a Radioprogramas TV el abogado defensor del SO3 Luis Magallanes, Stéfano Miranda, quien aseguró que otra persona es quien disparó a Eduardo Ruíz Sanz.

“El autor del disparo que causó la muerte de este ciudadano no es mi cliente. Tenemos la identificación de otro sujeto donde se ve claramente que hace disparos”, mencionó Miranda sin mencionar la identidad del supuesto autor del disparo.

Podría tratarse del SO3 Omar Saavedra, quien, como se observa en los videos, y según su propia versión, hizo disparos disuasivos. Lo cierto es que las imágenes señalan que cuando Luis Magallanes hizo uso de su arma no disparó al aire ni al suelo, y que el impactó derribó en el acto a Eduardo Ruíz Sanz.

Suspenden a tres generales por el crimen