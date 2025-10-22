HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
EN VIVO

🚨VOTO DE CONFIANZA EN VIVO: Congreso evaluará a los nuevos ministros del Gabinete Jerí

Política

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Luego de 10 días del asesinato de Eduardo Ruiz, los colectivos juveniles convocaron a una marcha nacional en el Centro de Lima para este sábado 25 de octubre. El punto de reunión sería en la Plaza Francia a las 2:30 p.m. y luego frente al Palacio de Justicia a las 5 de la tarde.

Diversos colectivos se unirían a las manifestaciones el 25 de octubre. Foto: Composición/LR
Diversos colectivos se unirían a las manifestaciones el 25 de octubre. Foto: Composición/LR

Luego del asesinato del joven rapero, Eduardo Ruiz, conocido en el mundo del hip hop como Tvrko, la 'Generación Z' convocó a una nueva marcha para este sábado 25 de octubre. Ello con la finalidad de exigir justicia para los familiares de Ruiz y conmemorar al músico tras 10 días de su partida.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Para esta nueva manifestación, los colectivos juveniles anunciaron que el punto de pre concentración se realizará en la Plaza Francia, lugar donde el joven perdió la vida producto de un disparo, a las 2:30 de la tarde. Asimismo, luego de ello, se dirigirán al Palacio de Justicia desde las 5 p.m.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Caso Barrios Altos y La Cantuta: Perú desacató a la Corte IDH al aprobar la Ley de Amnistía y de lesa humanidad

lr.pe
Convocatoria de colectivos de la Generación Z

Convocatoria de colectivos de la Generación Z

Las protestas se realizarán en medio del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en Lima y Callao por un periodo de 30 días como medida para luchar contra la criminalidad en el Perú.

En diálogo con este medio, el vicepresidente de Asotrani aseguró que los transportistas participarán de la marcha convocada por la 'Generación Z' este 25 de octubre. "Siempre vamos a estar presentes en cualquier movilización, más aún en rechazo al asesinato de Trvko", declaró.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, señaló que también serán parte de las movilizaciones. "Nos vamos a seguir sumando en contra de este Gobierno, que no garantiza seguridad ni combate lo que está viviendo nuestro país: asesinatos, extorsiones", dijo.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí no descarta declarar toque de queda tras estado de emergencia

lr.pe
Notas relacionadas
La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

LEER MÁS
UNMSM envía carta notarial a congresista Jorge Montoya por llamarlos parte de Sendero Luminoso

UNMSM envía carta notarial a congresista Jorge Montoya por llamarlos parte de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez se presenta ante el Congreso

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez se presenta ante el Congreso

LEER MÁS
JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

LEER MÁS
Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el estado de emergencia: “Mientras el Congreso no derogue las leyes procrimen, esto no sirve para nada”

Rosa María Palacios sobre el estado de emergencia: “Mientras el Congreso no derogue las leyes procrimen, esto no sirve para nada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025