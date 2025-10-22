Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Diversos colectivos se unirían a las manifestaciones el 25 de octubre. Foto: Composición/LR

Diversos colectivos se unirían a las manifestaciones el 25 de octubre. Foto: Composición/LR

Luego del asesinato del joven rapero, Eduardo Ruiz, conocido en el mundo del hip hop como Tvrko, la 'Generación Z' convocó a una nueva marcha para este sábado 25 de octubre. Ello con la finalidad de exigir justicia para los familiares de Ruiz y conmemorar al músico tras 10 días de su partida.

Para esta nueva manifestación, los colectivos juveniles anunciaron que el punto de pre concentración se realizará en la Plaza Francia, lugar donde el joven perdió la vida producto de un disparo, a las 2:30 de la tarde. Asimismo, luego de ello, se dirigirán al Palacio de Justicia desde las 5 p.m.

Convocatoria de colectivos de la Generación Z

Las protestas se realizarán en medio del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en Lima y Callao por un periodo de 30 días como medida para luchar contra la criminalidad en el Perú.

En diálogo con este medio, el vicepresidente de Asotrani aseguró que los transportistas participarán de la marcha convocada por la 'Generación Z' este 25 de octubre. "Siempre vamos a estar presentes en cualquier movilización, más aún en rechazo al asesinato de Trvko", declaró.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, señaló que también serán parte de las movilizaciones. "Nos vamos a seguir sumando en contra de este Gobierno, que no garantiza seguridad ni combate lo que está viviendo nuestro país: asesinatos, extorsiones", dijo.