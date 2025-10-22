Congreso muestra su apoyo a José Jerí y brinda la confianza al gabinete de Ernesto Álvarez

Ernesto Álvarez consiguió los votos necesarios para obtener el voto de confianza de parte del Congreso | Composición: Betsabeth de los Santos / Foto: LR.

Ernesto Álvarez consiguió los votos necesarios para obtener el voto de confianza de parte del Congreso | Composición: Betsabeth de los Santos / Foto: LR.

Con 79 votos, el Congreso aprobó el pedido de confianza formulado por el primer gabinete ministerial del gobierno de José Jerí, encabezado por el constitucionalista Ernesto Álvarez. El flamante primer ministro presentó ante el Parlamento una exposición detallada de su plan de trabajo. Por su parte, los congresistas debatieron durante poco más de dos horas los principales puntos del discurso, formulando críticas en algunos momentos. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular fueron las bancadas que respaldaron al gabinete Álvarez. En cambio, las agrupaciones de izquierda, como Voces del Pueblo–Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular, votaron en contra.

Pese a la oposición de la izquierda y otros sectores contrarios a Jerí, los votos para negar la confianza no fueron suficientes. Solo 15 de los 100 congresistas presentes rechazaron el pedido. “Quien preside este gabinete es una persona que gratuitamente terruqueaba a medio mundo, y hoy viene a hablar de reconciliación. (…) Lo primero que hacen es decretar un estado de emergencia que no busca defender a la población, sino reprimirla”, declaró el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) durante el debate, al justificar su rechazo al gabinete.

Un discurso señalado

A lo largo de su discurso de investidura, Álvarez insistió en reiteradas ocasiones en la necesidad de promover la unidad nacional. El nuevo primer ministro buscó proyectar una imagen conciliadora. Arriesgó poco y mantuvo la tendencia de gabinetes anteriores: invocar al diálogo sin precisar los sectores ni los actores que deberían participar en ese gran debate nacional. En su mensaje destacó la defensa de la institucionalidad, aunque sin mostrar autocrítica frente a la violencia ejercida por las mismas instituciones que decía preservar.

“(...) Este Gobierno viene a construir y a ejercer firmemente su deber de gobernar. Como lo ha demostrado el presidente de la República desde el primer día, seguiremos tendiendo puentes de diálogo con todos los sectores, porque el consenso y la unidad son el camino para alcanzar las metas que nos hemos propuesto”, señaló el premier ante el Parlamento.

El Congreso, pese a haber otorgado su voto de confianza, hizo una observación constante que pareció compartida por varias bancadas —tanto las que apoyaron la investidura como las que no—: el discurso y los objetivos planteados no guardaban coherencia con el limitado tiempo de gestión que tiene el gobierno de Jerí.

Con menos de un año por delante, Álvarez propuso la ejecución de proyectos como la mejora de los servicios turísticos del Parque Arqueológico Choquequirao y la declaración de viabilidad del Corredor Turístico Arequipa–Valle del Colca, que implicarían inversiones de 261 millones de dólares y 330 millones de soles, respectivamente. Pese a ello, el gabinete Álvarez estableció como meta alcanzar un crecimiento económico del 3,6 % para 2026.

Desde su asunción, tanto el gabinete de Álvarez como el gobierno de Jerí han insistido en que la lucha contra el crimen organizado será uno de los pilares de su gestión. El premier presentó un plan más técnico que discursivo: uso de tecnología, cooperación internacional y fortalecimiento policial. No obstante, evitó exhortar al Congreso a debatir la derogación de las llamadas “leyes procrimen”, señaladas por la ciudadanía en diversas protestas como parte del problema estructural de la delincuencia en el país.

Tras cerca de 30 minutos de exposición, Álvarez Miranda concluyó su intervención ante el Parlamento luego de responder a una serie de preguntas de los congresistas. “Estamos ante un momento que quedará registrado en la historia de nuestro país. No solo por la magnitud de los desafíos que enfrentamos, sino por demostrar que nuestras instituciones están a la altura de su misión: servir al pueblo y reafirmar la vigencia del sistema democrático. No podemos cerrar los ojos ante la cruda realidad. El país enfrenta un momento particularmente difícil. La ola de delincuencia que golpea nuestras ciudades ha sembrado miedo e incertidumbre en la ciudadanía (...). Necesitamos de todos los poderes del Estado para lograr estos objetivos (...)”, afirmó el premier. ¿Fueron suficientes los argumentos esgrimidos para otorgarle la confianza a este gabinete? Para este Congreso, sí.

Un debate tenso en el Congreso de la República

Antes de la votación, diversos congresistas aprovecharon su tiempo de intervención para cuestionar el mensaje presentado por el presidente del Consejo de Ministros. Desde la izquierda, el rechazo al actual gobierno fue evidente. Otros bloques del espectro político, en cambio, optaron por respaldar la propuesta ministerial apelando a la “estabilidad”. De ambos lados, las preguntas no faltaron.

Desde el Bloque Democrático Popular, Carlos Zeballos expresó su descontento con el discurso del premier: “La guerra es interna. (…) Demos los presupuestos para atender los problemas urgentes. (…) Aquí hay que priorizar: tenemos muchas obras que no se han tocado. No hemos visto en el mensaje una mención al tema del agua, que afecta a los centros poblados hoy abandonados”.

Por su parte, Flor Pablo, congresista no agrupada, se apoyó en cifras para cuestionar la falta de acción del nuevo gobierno: “(...) En la primera semana del gobierno de Jerí se han registrado 32 muertes por sicariato. (...) Hay una olla de presión en la ciudadanía que es absolutamente legítima. No enfrentemos más a la ciudadanía contra la Policía. Cuidemos, como lo hacen hoy, a los manifestantes de la minería ilegal. Castiguemos el crimen y el sicariato, pero no a los jóvenes que legítimamente salen a protestar”.

Somos Perú, en tanto, abrazó el breve oficialismo que tiene por delante. Ana Zegarra, congresista del partido del corazón, llamó a respaldar al nuevo gabinete en un gesto de apoyo hacia su compañero partidario: “Hoy el Perú necesita serenidad, firmeza y esperanza. Vivimos tiempos de desconfianza: las personas ya no quieren salir a las calles. (…) Hoy tenemos que demostrar que estamos generando un cambio. Desde Somos Perú respaldamos el gabinete que lidera Ernesto Álvarez Miranda, porque valoramos el gobierno que encabeza José Jerí”.

Álvarez respondió algunas de las preguntas formuladas por los legisladores durante el debate y anunció que las de carácter técnico serían contestadas por escrito por los miembros de su gabinete en los próximos días.