Poder Judicial ordena detención por 7 días contra Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz
El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la detención por siete días del suboficial PNP Luis Magallanes Gavidia, investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz Sanz, el joven asesinado durante la Marcha Nacional del 15 de octubre.
- José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas
- Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"
El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por siete días del suboficial de la Policía Nacional Luis Magallanes Gavidia, señalado como presunto responsable del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, joven manifestante que murió durante la represión policial del 15 de octubre en el Cercado de Lima.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La medida fue dictada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a solicitud del Ministerio Público, que investiga a Magallanes por el presunto delito de homicidio calificado. Registros en videos ubican al efectivo en la zona donde Ruiz fue alcanzado por un proyectil disparado alrededor de Plaza Francia en el Centro de Lima.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí
Eduardo Ruiz, de 32 años, cayó herido de gravedad tras recibir un impacto de proyectil en el tórax mientras participaba en la Marcha Nacional. Pese a los esfuerzos de los manifestantes por auxiliarlo, llegó sin vida al hospital.
Noticia en desarrollo...