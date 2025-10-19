HOYSuscripcion LR Focus

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, se pronunció durante la audiencia de detención preliminar en su contra. Durante su intervención admitió haber usado su arma de fuego, pero negó haber apuntado contra al cuerpo de Eduardo Ruiz.

Efectivo policial admitió haber usado su arma de fuego, pero negó haber disparado al cuerpo a Eduardo Ruiz. Foto: Composión/LR
El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, se pronunció durante la audiencia de detención preliminar en su contra luego del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz el último 15 de octubre. En ese sentido, el efectivo policial admitió haber usado su arma; sin embargo, mencionó que no apunto al cuerpo del joven conocido como “Trvko".

Asimismo, el miembro de la PNP cuestionó a las autoridades de la institución que lo señalan como el responsable de la muerte del ciudadano, a pesar de que en las imágenes difundidas se aprecia que el proyectil que disparó llegó al tórax de Ruiz Sanz que, posteriormente, terminó quitándole la vida camino al hospital.

"Sin haber investigado muy bien los hechos, ya me estaban inculpando a mí, señor, y yo en ningún momento, como que decir, he huido o me he escapado o me he ido a otro lugar o me he escondido. Y yo todo el momento estaba acá en el hospital porque mis heridas eran graves. Incluso hay videos cuando yo llego todo ensangrentado y perdiendo el conocimiento. Yo he visto que mi vida está en peligro. Por eso es que yo usé mi arma, pero no el cuerpo, sino que yo disparé al suelo", expresó durante la audiencia.

A pesar de haberse defendido durante la audiencia, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por un plazo de 7 días en su contra al ser señalado como el presunto responsable de Eduardo Ruiz. Además, el efectivo policial es investigado por el presunto delito de homicidio calificado.

En otro momento de la audiencia, el policía se defendió al indicar que es "no es una persona delincuente", que "siempre ha cumplido con la ley" y que su madre depende de él. "Siempre he cumplido, en mi trabajo siempre me han enseñado a salvar vida, porque yo trabajo lo que es la investigación de secuestro y extorsión", dijo.

En tanto, intentó justificar el disparo que realizó al mencionar que su vida encontraba en "peligro inminente" debido a que, según dice, los manifestantes lo habría identificado como parte del grupo Terna de la PNP.

"Me han agarrado y sin decirme o identificar que si soy o preguntarme, vinieron de frente y me dijeron: "Es terna, es terna. Hay que quemarlo, hay que quemarlo. Este terna, este policía." Y me comenzaron a golpear mi cabeza con piedra, con botella, con palo. Y yo tan solo le decía que yo no hago nada, yo solamente estoy regresando, que no soy terna, les decía. Y esas personas no entendían y me comenzaban a golpear. Durante ese momento, una persona me alza el polo y ve mi arma de reglamento donde ahí quiere sacar esa persona, me quiere quitar mi armamento. Yo lo único que he hecho es pensar en mi vida, porque mi vida estaba corriendo peligro", contó.

"Estaba con la cabeza ensangrentada, no podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos y, al momento de correr, yo corría y solo quería defenderme, señor juez, fue al disparar al piso. Ningún momento yo he disparado a un al cuerpo o disparado mirándole a la persona. Jamás en mi vida haría eso. De todos modos que yo intentaba salir de ahí corriendo, corriendo, salvar mi vida, incluso a una escuadra más, de tanto que he corrido, he pisado mal y me he caído. Ahí es donde una persona se lanza de frente a mi armamento, ni siquiera a agarrarme a mí o a decirme, ¿sabes qué? Has cometido un delito, has hecho esto. No. Yo me levanté con la misma y corrí. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que usen mi armamento y mi contra", acotó.

