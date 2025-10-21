La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

El nivel de confianza de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ubica en su punto más bajo de los 10 años. De acuerdo con el estudio realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre enero y julio de este año, la PNP solo cuenta con un 14.2% de aprobación en lo que va del 2025.

Esta baja aceptación ciudadana se da en medio de los cuestionamientos a la institución por el asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz 'Trvko' el último 15 de octubre y la constante represión policial a los ciudadanos durante las protestas contra las autoridades.

A la cuestionada imagen de la PNP se le suma un dato alarmante. En lo que va del 2025, casi 1.000 policías han sido detenidos por diversos delitos, según informó la inspectoría general de la institución en agosto de este año. 222 efectivos policiales fueron detenidos por violencia contra la mujer, 191 por actos delictivos contra la administración pública; 181 por crímenes que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud, entre otros.

Por otro lado, en el 2024, las fuerzas del orden contaban con un 17.6% de aceptación, mientras que en 2022 y 2023 tenían 21.2% y 20.5%, respectivamente. Desde el 2020, que fue su punto más alto 28.2% —año en el que murieron Inty Sotelo y Bryan Pintado en las protestas contra Manuel Merino— la aprobación se encuentra en caída libre.

Es preciso resaltar que, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, se registraron los más de 50 fallecidos durante las manifestaciones contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, tras asumir la presidencia luego de la caída de Pedro Castillo.

Bajo nivel de confianza en la PNP

La PNP debería mostrar resultados contra la delincuencia para mejorar su imagen, asegura experto

En comunicación con La República, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, consideró que el primer problema de la alta desaprobación de la institución es la alta cantidad de denuncias y detenciones de los propios miembros. Mientras que otra dificultad, según sostiene Rocha, son las extorsiones que afronta la ciudadanía.

"Los transportistas dicen: 'nosotros vamos y denunciamos, salimos de la comisaría y a los 10 minutos nos están mandando un mensaje diciendo por qué han denunciado'. Eso es lo que trae, a ciencia cierta, el desprestigio a la confianza que se debe tener una institución tutelar del Estado", comentó.

Al ser consultado sobre las soluciones que se deberían plantear para mejorar la imagen de la PNP en medio de las críticas por la represión y el asesinato de Eduardo Ruiz, el exdirector de la PNP mencionó que el regreso de la inspectoría para expulsar de manera inmediata al personal que cometa actos delictivos. "Eso va a tener como solución separar a los delincuentes uniformados en la PNP", sostuvo.

Por otro lado, Rocha aseguró que para que la PNP mejore su imagen con la ciudadanía es a través de los resultados ante la alta ola de inseguridad. "Resultados en trabajo conjunto con la ciudadanía", dijo, luego indicó que debería volver el plan cuadrante y las juntas vecinas para combatir a la criminalidad.

Desconfianza en la PNP se debe a razones políticas, revela experto

Por otro lado, en diálogo con La República, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que la poca confianza de la ciudadanía a la PNP se debería a la crisis políticas que afronta el Perú desde el 2016. "Muchos ministros, comandantes generales, paralización del proceso de compra de equipamiento, falta de interior al nivel de la policía, lo que genera una mayor corrupción, poco servicio a favor del país, todo es hace que la mirada de ciudadanía sea negativa", afirmó.

En esa misma línea, Pedraza también resaltó que la poca actividad policial en materia de seguridad, la cantidad de efectivos sancionados por corrupción y abusos influye en el deterioro de la imagen de la PNP. "Yo creo que todo eso es consecuencia de la crisis política porque lo que hace es que no haya control en la PNP, lo que hace es que la corrupción incremente y todo se malogra, esa crisis reduce la eficacia en la PNP", analizó.

Al ser consultado sobre cómo la institución policial puede recuperar la confianza de la ciudadanía, el extitular del Mininter resaltó que en el periodo de transición encabezado por el presidente José Jerí "es muy poco lo que se puede hacer, aunque sí el Gobierno se preocupa por dar líneas claras en la lucha contra la extorsión, la imagen del servicio policial mejore". "Si se limitan a las visitas a las comisarías, al estado de emergencia o acciones simbólicas de esa naturaleza, la imagen policial va a bajar en el índice de aprobación", resaltó.

En tanto, Pedraza propuso que colocando a policías en las calles, a pie, en motocicleta o en patrullas podría mejorar la imagen de la PNP, además tener el control del servicio policial para evitar que los escasos recursos se terminen destinando a otras cosas.

Asimismo, planteó que la PNP debe redefinir su estrategia en la lucha contra la extorsión. "No se puede seguir afrontando la extorsión bajo los términos que hoy ocurren: recursos escasos, sin personal y sin tecnología. Este Gobierno puede redireccionar la lucha contra la delincuencia en la expresión de extorsión si fortalece la unidad contra la extorsión, le asigna personal, le asigna recursos para inteligencia y tecnología, con esas cosas la ciudadanía tendría una visión mucho más favorable de la PNP a mediano plazo", planteó.