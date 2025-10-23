La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario por 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, pocos días después de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar el caso Cócteles, investigación que impulsó contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.

"Abrir procedimiento disciplinario por el plazo de sesenta días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos", se lee en el documento.

Según la resolución de la ANC, la medida busca determinar si el magistrado incurrió en infracciones funcionales durante su actuación en dicho caso, que fue anulado tras el fallo del TC del 20 de octubre. El máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular y dejó sin efecto todas las actuaciones fiscales y judiciales relacionadas.

José Domingo Pérez fue el fiscal que formuló la acusación contra Fujimori y solicitó una pena de 30 años de prisión por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. Con la decisión del Tribunal Constitucional, todo el proceso quedó sin efecto.

Noticia en desarrollo...