Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Confianza cantada y litigios, perdedores y ganadores | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público dispuso un proceso disciplinario de 60 días hábiles contra el integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, por su actuación en el caso contra Keiko Fujimori.

Pérez alerta de que “cualquier fiscal que investigue será amenazado”.
Pérez alerta de que "cualquier fiscal que investigue será amenazado".

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario por 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, pocos días después de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar el caso Cócteles, investigación que impulsó contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Abrir procedimiento disciplinario por el plazo de sesenta días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos", se lee en el documento.

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
larepublica.pe

PUEDES VER: Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

lr.pe

Según la resolución de la ANC, la medida busca determinar si el magistrado incurrió en infracciones funcionales durante su actuación en dicho caso, que fue anulado tras el fallo del TC del 20 de octubre. El máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular y dejó sin efecto todas las actuaciones fiscales y judiciales relacionadas.

José Domingo Pérez fue el fiscal que formuló la acusación contra Fujimori y solicitó una pena de 30 años de prisión por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. Con la decisión del Tribunal Constitucional, todo el proceso quedó sin efecto.

PUEDES VER: Demolición de la economía: Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público

lr.pe

Noticia en desarrollo...

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

José Domingo Pérez: “Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra”

Defensa de Keiko Fujimori pide el archivo definitivo del caso Cócteles tras sentencia del TC

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Dina Boluarte: TC rechaza habeas corpus que buscaba anular allanamientos por el caso Rolex

Voto de confianza EN VIVO: Gabinete de Ernesto Álvarez obtiene la confianza de parte del Congreso

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

