Nuevo gabinete de José Jerí: ¿quiénes son los nuevos ministros del Perú?

Estos son los nuevos ministros del presidente José Jerí tras asumir las riendas del Perú el 10 de octubre. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José Jerí, cuenta con un nuevo gabinete ministerial, luego de haber estado 5 días sin los titulares de las diferentes carteras del Gobierno. La asunción de Jerí se dio luego de que la exmandataria Dina Boluarte fuera vacada por el Congreso por su deficiente gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, el también presidente del Congreso demoró más de 100 horas en formar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien desde hoy, martes 14 de octubre, será liderado por el expresidente de Tribunal Constitucional (TC) y militante del Partido Popular Cristiano (PPC), Ernesto Álvarez Miranda.

Ernesto Julio Álvarez Miranda juramentó como primer ministro. Foto: Presidencia

El primer reto que enfrentará el equipo Álvarez Miranda será la lucha contra la inseguridad ciudadana y extorsión que viene atravesando el Perú. Asimismo, el miércoles 15 de octubre también se llevará a cabo una marcha nacional contra el Gobierno, el Congreso y exigirán medidas concretas para frenar la criminalidad.

Nuevo Gabinete de José Jerí: ¿cuántos son los nuevos ministros?

El gabinete ministerial dirigido por el premier Ernesto Álvarez estará conformado por 18 ministros que ocuparán diferentes carteras. En detalle, son 14 hombres y 4 mujeres. Si contamos a Álvarez, daría un total de 15 varones.

Ellos ocuparán el ministerio de Relaciones Exteriores; Defensa; Economía y Finanzas; Interior; Justicia y Derechos Humanos; Justicia; Educación; Salud; Desarrollo Agrario y Riego; Trabajo y Producción del Empleo; Comercio Exterior y Turismo; Producción; Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Transportes y Comunicaciones; Vivienda; Construcción y Saneamiento; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ambiente, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social

Nuevo Gabinete de José Jerí: ¿quiénes son los nuevos ministros?

Como es de conocimiento público, el primer ministro que liderará el gabinete es Ernesto Álvarez Miranda. A su cargo tendrá a 18 profesionales que ocuparán distintas las carteras del Estado.

El primer ministro que juramentó que Hugo de Zela Martínez, quien asumió como canciller y tendrá a cargo el ministerio de Relaciones Exteriores. De Zela se encargará de la representación del Perú a nivel internacional. Lo sigue César Francisco Díaz, que tendrá a su cargo al ministerio de Defensa.

La siguiente en juramentar fue Denisse Miralles y liderará una de las carteras más importantes como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien deberá velar por la economía del Perú y reducir los índices de pobreza. De igual manera, su colega Vicente Tiburcio a cargo del ministerio del Interior. Su principal función será luchar contra la inseguridad ciudadana junto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por otro lado, Walter Martínez asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) que anteriormente estuvo a cargo de Juan José Santiváñez. Asimismo, Jorge Figueroa ocupará la cartera de Educación, que dejó Morgan Quero tras la vacancia contra Dina Boluarte.

Por su parte, Luis Napoleón Quiroz asumirá como ministro de Salud (Minsa) y Vladimir Cuno Salcedo como el titular de Desarrollo Agrario y Riego. Óscar Fernández será el encargado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mientras que César Quispe Lujan del ministerio de Producción.

Por su parte, Teresa Mera dirigirá el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Luis Enrique Bravo el de Energía y Minaz, así como Aldo Prieto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En Vivienda, Construcción y Saneamiento, el encargado será Wilder Sifuentes, mientras que en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables será Sandra Gutiérrez.

Miguel Ángel Espichán tendrá bajo su dirección al Ministerio de Ambiente; Martín Luna Briceño al Ministerio de Cultura y Lesly Shica el de Desarrollo e Inclusión Social.