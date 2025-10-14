Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, demandas de los manifestantes, ruta y más

Esta nueva movilización denominada marcha de la 'Generación Z' ha sido convocada por diversos gremios de universidades, transportistas y jóvenes que no aprueban el Gobierno de transición liderado por José Jerí y piden que se vayan todos, incluido el Ejecutivo y el Congreso. Además de la derogación de las leyes pro crimen organizado.

Paro nacional del 15 de octubre 13:35 PNP ofrece conferencia un día antes de la marcha En conferencia de prensa, la Policía Nacional del Perú presentó todo el equipo que usarán para afrontar el paro nacional convocado para el 15 de octubre. Aseguraron que contarán con el material menos letal para contender a los manifestantes y que solo dispararán balas de goma de ser necesario.