Política

Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, demandas de los manifestantes, ruta y más

Diversos colectivos y grupos de jóvenes han convocado a una nueva marcha para el 15 de octubre. En esta nueva fecha, se han unido nuevos aliados, mientras que otros personajes han decidido mantenerse al margen.

Paro nacional convocado para el 15 de octubre. Foto: composición LR
Paro nacional convocado para el 15 de octubre. Foto: composición LR

Esta nueva movilización denominada marcha de la 'Generación Z' ha sido convocada por diversos gremios de universidades, transportistas y jóvenes que no aprueban el Gobierno de transición liderado por José Jerí y piden que se vayan todos, incluido el Ejecutivo y el Congreso. Además de la derogación de las leyes pro crimen organizado.

Paro nacional del 15 de octubre

13:35
14/10/2025

PNP ofrece conferencia un día antes de la marcha

En conferencia de prensa, la Policía Nacional del Perú presentó todo el equipo que usarán para afrontar el paro nacional convocado para el 15 de octubre. Aseguraron que contarán con el material menos letal para contender a los manifestantes y que solo dispararán balas de goma de ser necesario. 

