HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa
Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 09 DE ENERO | #TLR

Política

Vladimir Cerrón: Poder Judicial mantiene prisión preventiva contra prófugo candidato presidencial por lavado de activos

La medida se ratifica mientras el líder de Perú Libre figura como candidato a las elecciones generales 2026, pese a encontrarse prófugo de la justicia.

Cerrón continuará con orden de prisión preventiva. Foto: composición LR
Cerrón continuará con orden de prisión preventiva. Foto: composición LR

El Poder Judicial ratificó la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón en el proceso que se le sigue por lavado de activos, luego de declarar infundado el pedido de su defensa para variar la medida por comparecencia. La Sala Penal consideró que aún existen pruebas sólidas que justifican mantener la medida.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas contra la Resolución N.º 6, de 04 de diciembre del 2025, que resolvió declarar infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por comparecencia planteado por el imputado Vladimir Cerrón Rojas", se lee en la resolución.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Poder Judicial

Poder Judicial

PUEDES VER: Caso Percy Ipanaqué: Viviendas de 6 personas del entorno del candidato a diputado asesinado fueron allanadas

lr.pe

Cerrón se encuentra en condición de candidato a las elecciones generales 2026 por el partido Perú Libre. Lo acompaña como primer vicepresidencia, el congresista Flavio Cruz Mamani y en la segunda vicepresidencia se encuentra su madre, Bertha Rojas López. Pese a estar prófugo, el exgobernador de Junín mantiene su postulación, mientras el tribunal precisó que el proceso penal en curso responde a hechos y periodos distintos a otros casos que terminaron anulados.

El exgobernador regional de Junín se encuentra en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras una sentencia dictada en otro proceso que luego fue anulada. En este caso, la prisión preventiva fue impuesta en diciembre de 2023 por un plazo inicial de 36 meses y reducida a 24 meses en enero de 2024.

Según el fallo, los jueces señalaron que los casos archivados en otros procesos no afectan esta investigación, porque se refieren a hechos y periodos distintos. Además, remarcaron que en este expediente sí hay una pericia contable y más de cien pruebas que siguen teniendo validez.

PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

lr.pe

Cerrón, a través de sus redes sociales, afirmó que no puede participar en actividades públicas debido a la medida judicial. "Soy víctima de una persecución política y todos los incómodos al sistema han sido prácticamente sacados de carrera. No tengo impedimentos legales para ser candidato, pero me restringen la movilidad para la campaña, pese a las 5 pruebas que he presentado en 2 apelaciones", escribió.

"El pueblo observa, comprende y dará una revancha, un apoyo contundente ante esta injusticia y cuando Perú Libre triunfe las cosas tienen que cambiar en el país. Es insostenible la dictadura solapada que se ejerce en el Perú, impidiendo la oposición política, rasgo fundamental en una democracia", agregó.

¿Por qué se investiga a Vladimir Cerrón por lavado de activos?

La investigación fiscal no se centra solo en presuntos ingresos sin justificar, sino en la forma en que Vladimir Cerrón habría manejado dinero de origen ilícito. Según la tesis del Ministerio Público, el caso encaja en el delito de lavado de activos porque existirían actos concretos de conversión, transferencia y ocultamiento de fondos a lo largo de varios años.

De acuerdo con el expediente, la Fiscalía sostiene que Cerrón habría utilizado recursos vinculados a presuntas actividades criminales para financiar al partido Perú Libre, cubrir gastos partidarios y sostener campañas políticas. Parte de ese dinero, siempre según la imputación, habría tenido como origen a redes como 'Los Dinámicos del Centro', consideradas por la Fiscalía como organizaciones criminales.

PUEDES VER: Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

lr.pe

El proceso también incluye una pericia en el que detecta un incremento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados por Cerrón. Entre los movimientos observados figuran abonos bancarios por más de 879 mil soles, la compra de un cheque de gerencia por 900 mil soles y operaciones financieras que, para la Fiscalía, no cuentan con sustento económico claro.

Además, la investigación menciona la adquisición de bienes, como un local partidario valorizado en 200 mil dólares, así como operaciones inmobiliarias y transferencias realizadas a través de personas de su entorno. Para el Ministerio Público, estas acciones habrían servido para ocultar el origen real del dinero e insertarlo en el sistema financiero formal.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: JNE admite a trámite la plancha presidencial de Perú Libre encabezada por prófugo Vladimir Cerrón

Elecciones 2026: JNE admite a trámite la plancha presidencial de Perú Libre encabezada por prófugo Vladimir Cerrón

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Carlos Álvarez y Vladimir Cerrón

JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Carlos Álvarez y Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Prófugo Vladimir Cerrón se inscribe como candidato presidencial por Perú Libre

Prófugo Vladimir Cerrón se inscribe como candidato presidencial por Perú Libre

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

LEER MÁS
José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

LEER MÁS
Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

LEER MÁS
Rafael López Aliaga: JEE admite apelación y eleva al JNE tacha que podría dejar fuera de carrera a Renovación Popular

Rafael López Aliaga: JEE admite apelación y eleva al JNE tacha que podría dejar fuera de carrera a Renovación Popular

LEER MÁS
Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025