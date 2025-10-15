HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
Política

Dina Boluarte: Congreso presenta proyecto para eliminar pensión vitalicia a expresidentes

Este proyecto propone derogar la Ley N.º 26519, que otorga pensión vitalicia a los expresidentes. Según el congresista Alfredo Pariona, quien presentó esta propuesta, esta medida busca reorientar los recursos hacia áreas prioritarias como seguridad, salud y educación, en lugar de mantener beneficios para los exmandatarios.


Esta propuesta sostiene que la pensión vitalicia es más un privilegio que un derecho. Foto: LR
Esta propuesta sostiene que la pensión vitalicia es más un privilegio que un derecho. Foto: LR

Dina Boluarte podría quedarse sin pensión vitalicia si se aprueba el proyecto de ley presentado por el congresista Alfredo Pariona Sinche (bancada socialista), que busca eliminar este beneficio para los expresidentes del Perú, así como otros privilegios que reciben al finalizar sus mandatos.

El Proyecto de Ley N.º 12807/2025-CR, busca derogar la Ley N.º 26519, la cual otorga este beneficio a los exmandatarios, y que fue aprobada en 1995, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori.

Pariona argumentó que la pensión vitalicia y otros beneficios otorgados a los expresidentes constituyen una carga innecesaria para el erario nacional, y afirmó que estos recursos deberían ser redirigidos hacia áreas más urgentes como seguridad, salud, educación e infraestructura.

El proyecto de ley también señala que, con la derogación de la Ley N.º 26519, los expresidentes perderían los beneficios que obtienen al culminar sus mandatos.

Según el texto del proyecto, los expresidentes dejarían de percibir el monto mensual equivalente a lo que recibe un congresista activo, es decir, aproximadamente S/ 15.600. Este cambio se aplicaría con la aprobación del proyecto en el Pleno del Congreso y su posterior publicación en el Diario Oficial, con vigencia al día siguiente de este procedimiento.

Proyecto de ley propone eliminar pensión vitalicia

El congresista Pariona también expuso ejemplos de expresidentes que, a pesar de haber enfrentado situaciones judiciales complicadas, continúan percibiendo este beneficio. Citó los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quienes reciben pensión vitalicia a pesar de que Toledo y Humala tienen sentencias por delitos de lavado de activos.

El legislador resaltó que la derogación de la Ley N.º 26519 contribuiría a la reducción de gastos innecesarios en el presupuesto nacional, por lo que señala que esos fondos deben ser invertidos en áreas prioritarias para el bienestar de la ciudadanía.

De aprobarse, este proyecto afectaría a la expresidenta Dina Boluarte, quien perdería el derecho a la pensión vitalicia por terminar su mandato.

Este proyecto se suma a una propuesta similar presentada por el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular), que también busca eliminar la pensión vitalicia, pero solo para los mandatarios que hayan sido vacados por infringir el artículo 113 de la Constitución.

El proyecto de ley cuenta con un apoyo considerable en el Congreso, y se espera que cuente con los votos necesarios para ser aprobado en el Pleno.

