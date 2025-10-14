HOYSuscripcion LR Focus

Política

¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda, nuevo primer ministro del Gabinete de José Jerí?

El decano de Derecho de la USMP y militante en suspensión del Partido Popular Cristiano ha sido elegido por José Jerí para liderar el Gabinete Ministerial del Gobierno de transición.

Ernesto Álvarez es el nuevo premier del Gobierno de José Jerí.
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del Gobierno de José Jerí.

Ernesto Julio Álvarez Miranda, nacido en Lima el 21 de mayo de 1961, es un abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres desde 2014, que ha sido designado como Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de José Jerí. Su nombramiento lo coloca al frente del Gabinete Ministerial en reemplazo de Eduardo Arana Ysa. Para asumir este rol, Álvarez Miranda solicitó una licencia a su partido, el Partido Popular Cristiano (PPC), del cual es miembro activo desde 1984. En su comunicación al PPC, reconoció la dificultad del desafío, pero señaló su determinación de "servir a mi patria" en este momento crucial.

La trayectoria de Álvarez Miranda está fuertemente ligada al ámbito jurídico y académico. Posee un Doctorado en Derecho y una Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde también se graduó como abogado. A nivel institucional, fue Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú entre 2007 y 2014, período en el cual ejerció la Presidencia del máximo intérprete de la Constitución durante el año 2012.

Paro mañana 15 de octubre en contra del Gobierno: qué políticos participarán y detalles de la protesta

Ernesto Álvarez Miranda en el caso "El Frontón"

Álvarez Miranda formó parte de la mayoría de magistrados que votó para anular la calificación de crímenes de lesa humanidad para los sucesos ocurridos durante el motín en el penal El Frontón en 1986. La sentencia, que fue declarada fundada en parte a favor de los marinos investigados (Humberto Bocanegra Chávez y otros), resolvió que los delitos cometidos en El Frontón sí eran prescriptibles (es decir, podían extinguirse por el paso del tiempo), aunque el TC ordenó que la investigación penal siguiera su curso debido al mandato de la Corte IDH.

Álvarez Miranda argumentó en su resolución que lo que ocurrió fue el alzamiento de un motín violento de terroristas (miembros de Sendero Luminoso y del MRTA), quienes estaban armados y se habían amotinado. En su opinión, la acción estatal se dio en el contexto de un enfrentamiento a un motín carcelario.

Sin embargo, en 2017, con el ingreso de nuevos magistrados, el TC anuló parcialmente la sentencia de 2013 declarando que la incorporación de la negación de lesa humanidad constituyó un "error material" y que el delito sí debía investigarse como de lesa humanidad.

Alcaldes de Lima se reúnen con presidente José Jerí: seguridad e inversión entre los pedidos más solicitados

lr.pe

Hijo de Ernesto Álvarez Miranda es asesor principal de Adriana Tudela

Ernesto Álvarez Escudero, hijo del recién nombrado presidente del Consejo de Ministros de José Jerí, es asesor principal de la congresista Adriana Tudela, ganando un sueldo mensual de más de 12 mil soles, de acuerdo con Transparencia.

El dato no tendría mayor relevancia si es que Álvarez Escudero no se hubiese pronunciado en más de una oportunidad a favor de las normativas propuestas por la parlamentaria, como la polémica 'Ley Tudela'. "El proyecto de optimizar lo que se invierte en el cine es de tal sentido común que, oponerse, delata el apoyo interesado a la argolla que vive de los impuestos, sin querer competir ni mejorar'', publicó Álvarez Miranda en sus redes sociales.

Asimismo, hace un mes formó parte de una mesa de trabajo de Colegios Profesionales convocado por la misma congresista, donde se contó con la presencia de Álvarez Escudero, pero de ningún representante de una universidad nacional.

