El congresista Edward Málaga presentó una moción que propone citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Los principales motivos son por su designación en la cartera de Justicia, a pesar de haber sido censurado como ministro del Interior en marzo de este año. De igual manera, se espera que Santiváñez explique sobre las investigaciones en su contra luego de los allanamientos a diversos inmuebles por el caso Icaro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Asimismo, el parlamentario Málaga propuso que el titular de Justicia detalle sobre las reuniones no oficiales con personas que también son investigadas por el Ministerio Público. Además, otro tema a explicar es por la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

PUEDES VER: Betssy Chávez: Poder Judicial debatirá este viernes si prolonga la prisión preventiva contra exministra por 18 meses

Por otro lado, la misiva también incluye un tema en agenda que el ministro de Justicia deberá explicar relacionada con "un patrón de hostigamiento y discursos estigmatizantes contra periodistas por parte de las altas autoridades, entre las que figura el señor Santiváñez (amenazas, insultos y denuncias), lo cual exige un esclarecimiento específico".

En esa misma línea, el documento recordó la denuncia pública que realizó la jefa de investigaciones de Panamericana TV, Karla Ramírez, en la que advirtió que se habría planeado un atentado en su contra desde la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior por las investigaciones realizadas contra Santiváñez.

PUEDES VER: Provías Nacional anula la buena pro del proyecto Boca del Río en Tacna otorgada a la empresa China Gezhouba

"El ministro Santiváňez negó la acusación, descalificando a la reportera -"está estresada"— en lugar de ofrecer garantías para ella y solicitar una investigación. Este episodio también forma parte del patrón de conducta impropio del ministro para con quienes justificadamente cuestionan su gestión y exigen respuestas, por lo que resulta imprescindible que dé explicaciones al respecto", se lee en el documento.

Moción presentada por el congresista Edward Málaga

Congreso: Juan Santiváñez deberá explicar sobre una eventual reforma de justicia y construcción del penal El Frontón

El documento también solicita que el exministro del Interior explique sobre sus declaraciones contra los opositores ante una eventual reforma de justicia. La misiva recuerda las descalificaciones del titular de Justicia como la "depuración/limpieza de caviares" en la cartera que dirige.

"(…) afirmando que "parte del Ministerio Público conforma una organización criminal"—, expresiones que comprometen la imparcialidad del sector, erosionan la cooperación interinstitucional y contravienen el estándar de probidad e idoneidad exigible en la conducción de la política de Justicia y Derechos Humanos", se lee en el documento.

Asimismo, se deberá detallar sobre la construcción del penal en la isla El Frontón, a pesar de que los exjefes del INPE han advertido su inviabilidad y "por su alto costo e inconveniencia operativa, y que la modalidad "fast-track" no se ha aplicado en penales en el país".

"Según estimación técnica del INPE (2023), la isla solo permitiría 108 unidades de albergue y no 2,000 como ha sostenido el Ejecutivo, generándose una brecha significativa entre el anuncio político y la capacidad real; por lo que corresponde transparentar los estudios, cálculos de CAРЕХ/ОРЕХ y la coordinación intersectorial respectiva", precisa el documento.

Juan Santiváñez deberá explicar sobre la designación de Adriana Rodríguez como jefa del IRTP

Finalmente, el documento agrega que el ministro de Justicia explique sobre la designación de Adriana Rodríguez Jadrosich como la nueva jefa de prensa del IRTP. Rodríguez fue la exjefa de comunicación de Santiváñez cuando estaba como titular del Mininter.

"(…) ha suscitado cuestionamientos públicos sobre la idoneidad e independencia en la dirección del medio de comunicación del Estado; y que una nueva denuncia constitucional contra el ministro implica también a la citada funcionaria por hechos de su gestión previa en el Mininter, lo que amerita aclaración por posibles conflictos de interés y eventual influencia en la designación".