Juan José Santivañez: chats revelan pagos para movilizar policías a mina “El Dorado”

Nuevos elementos de la investigación fiscal contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, que revelarían su vinculación como presunto líder de una red de corrupción destinada a movilizar efectivos policiales en favor de intereses privados vinculados a la minera “El Dorado”, ubicada en Lucanas, Ayacucho. El programa Panorama presentó una serie de chats que involucran a Santiváñez; a su socio y abogado, Marco Palacios Meza; al empresario minero Franco Parodi, quien buscaba recuperar “El Dorado”; así como al coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal y al entonces jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, general Gregorio Villalón Trillo.

La Fiscalía ha autenticado una serie de conversaciones de WhatsApp que detallan la logística y los pagos para la recuperación de la minera 'El Dorado' a través de un operativo policial irregular. En un mensaje del 18 de diciembre de 2024, Tenorio informaba a sus contactos: “Ya estoy fresquito, me acaba de llamar Franco (Parodi). Temprano me escribió Villalón para decirme que hoy parten 3 camionetas con 15 hombres”. Un día después, celebraba la presencia policial en la zona: “Hola July, ya llegaron los amigos del ambiente, ajajaja. Todo está muy bien”, se lee en referencia a los policias de la Dirección de Medio Ambiente enviados a la zona.

Otro chat, fechado el 26 de diciembre, sugiere que los pagos se extendían a los niveles ministeriales: “Me acaba de escribir el Villalón. Me dice para reunirnos mañana a las 9. Y le voy a decir que de la plata del Cachetón que él mismo se la entregue al ministro para que vea que no soy yo”, escribió Tenorio, en aparente referencia a Santiváñez, apodado “Cachetón” por sus allegados.

La hipótesis de la Fiscalía es que Santiváñez estaba al tanto de los operativos policiales y de los pagos. El ministro ha negado cualquier participación, asegurando que los traslados de personal son competencia del comando policial.

Operativo 'Ícaro': Juan José Santiváñez está sindicado como líder de una red delictiva

Desde mayo de 2024, tras asumir el Ministerio del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, habría conformado una organización criminal en el Estado, según el fiscal Carlos Ordaya del Eficcop. Aunque fue censurado por el Congreso, conservó influencia desde Palacio de Gobierno y en agosto fue designado ministro de Justicia por Dina Boluarte. La fiscalía sostiene que Santiváñez sigue liderando esta red integrada por abogados de su estudio, altos mandos policiales y funcionarios públicos.

El juez Víctor Alcócer autorizó allanamientos a nueve implicados, entre ellos dos empresarios, mientras Santiváñez afronta acusaciones por tráfico de influencias a favor de la minera El Dorado, sobornos para mantener a generales en sus cargos, contratación irregular de Percy Tenorio y maniobras de encubrimiento para Nicanor Boluarte. Colaboradores eficaces lo identifican como jefe de la red. Tenorio, exjefe de Operaciones Especiales, pasó de ser defendido por Santiváñez a trabajar para él con un contrato de S/250 mil, y habría dirigido un operativo que favoreció a El Dorado a cambio de pagos empresariales.

Las investigaciones también apuntan a vínculos con Nicanor Boluarte, quien habría recibido apoyo económico para simular actividades laborales y evitar prisión preventiva. Santiváñez, abogado de confianza de la mandataria, sostuvo reuniones en Palacio para coordinar estrategias legales. La presunta red se estructuró en dos niveles de colaboradores y está acusada de lucrar mediante corrupción y protección política. Con doce procesos previos, Santiváñez enfrenta ahora un décimo tercero, mientras Dina Boluarte continúa respaldando tanto a su hermano como a su ministro.