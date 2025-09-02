La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando se desempeñaba como ministro del Interior. En ese sentido, el oficio dirigido al presidente del Congreso, acusa al hoy ministro de Justicia como posible autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Específicamente, Espinoza cuestiona la contratación de Luis Pineda Rodríguez. Para esto referencia un dominical de Cuarto Poder titulado "La portátil del ministro Juan José Santiváñez emitido el 2 de febrero del 2025. Según dicho medio, en el registro de visitas de del Ministerio del Interior deja consta una visita de Pineda a Santiváñez el 7 de agosto del 2024, fecha en la que este último lideraba la institución.

13 días después, el 20 de agosto del 2024, Pineda fue contratado por el Mininter para brindar un servicio vinculado a las redes sociales por una orden de servicio de /10 800.