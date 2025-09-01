Juan Santiváñez minimiza denuncia de periodista de Panorama por posible atentado en su contra: "Está estresada"

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se refirió a la denuncia pública que realizó la jefa de investigaciones del dominical Panorama, Karla Ramírez, quien mencionó que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se habría ordenado planificar acciones en su contra. En ese contexto, durante una entrevista para RPP, Santiváñez minimizó la denuncia de la periodista e ironizó la situación actual de la comunicado al mencionar que "está estresada".

El último domingo 31 de agosto, a través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, la periodista informó que se enteró de la existencia de una carpeta de investigación que contenía información personal y detalles sobre su labor. Además, indicó que el propósito de estas acciones sería poner en peligro su integridad y hacer que parezca un robo.

"Está estresada. Está estresada, digo… no sé. Nosotros desde todo punto de vista rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Karla Ramírez. Es cierto que nosotros hemos tenido probablemente muchas diferencias porque no es que Karla Ramírez haya estado haciendo seguimiento, Karla Ramírez es la periodista que inicia siempre las noticias criminales", expresó.

No obstante, los periodistas le increparon al ministro de Justicia por su comentario "irónico" hacia la jefa de investigaciones del dominical; sin embargo, Santiváñez intentó justificarse alegando que "es respecto a la situación en la que puede estar".

"Es un comentario con respecto a la situación en la que puede estar, que como te vuelvo a repetir, yo creo que se tiene que investigar, no vamos a dejar de hacerlo, y lo hará las instancias correspondientes. Lo que corresponde aquí es que se investigue. Si la señora periodista está denunciando un hecho de tal magnitud, lo que corresponde es que se investigue para determinar finalmente si es cierto o no", dijo.