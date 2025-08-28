Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

El Gobierno de Dina Boluarte designó a Adriana Rodríguez Jadrosich como Jefa Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), periodista cercana al exministro del Interior y hoy en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Rodríguez Jadrosich, quien se desempeñó como Directora General de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior desde abril del 2024, ingresó en lugar de Rosella Leiblinger Carrasco, directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.

El nombramiento fue oficializado en el diario El Peruano a través de la Resolución Suprema N° 017-2025-MC y cuenta con el respaldo de la presidenta Boluarte y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempen.

Nueva jefa de IRTP y su vínculo con Juan Santiváñez

En contexto. El domingo 2 de marzo de este año, el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, brindó una entrevista para el dominical Cuarto Poder con la periodista Sol Carreño. Durante la conversación, Santiváñez mostró el guion de un reportaje antes de su emisión, en el que se revelaba que dos testigos protegidos lo señalaban en presuntos sobornos cuando ejercía como abogado.

Al ser consultado por Carreño cómo había tenido acceso al texto periodístico, el ahora ministro de Justicia señaló que fue su Directora General de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional, "Karla", quien le proporcionó el guion.

Sin embargo, se pudo conocer que dentro de su entonces equipo de prensa no existía tal personal y el nombre de su directora era Adriana Rodríguez, quien tras oír y ver lo que sucedía en el set, prefirió retirarse del canal sin ocultar su molestia.

En una grabación de Cuarto Poder se pudo ver que el ministro arribó al canal a las 9:27 pm, acompañado por su equipo de seguridad y de prensa, y se dirigió de inmediato hacia el ascensor. Unos pasos detrás de él estaba el jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial junto a Adriana Rodríguez.

¿Quién es Adriana Rodríguez Jadrosich?

La nueva jefa de IRTP es magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia con estudios de Doctorado en Educación en el Instituto de Calidad de la Educación de la Universidad San Martín de Porres. Además, cuenta con una especialización en Relaciones Públicas Institucionales y otra en Comunicación Digital para la Gestión Pública.

Asimismo, es miembro del Colegio de Periodistas del Perú y encabezó la Oficina de Comunicaciones e Imagen del Ministerio de Energía y Minas. De igual manera, estuvo a cargo de la Dirección de Comunicaciones en el Ministerio del Ambiente, fue Jefa de la oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Promoción de Servicios.

Además, estuvo en el Ministerio del Interior como Directora General de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional y en la Municipalidad de Santiago de Surco como Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Coordinadora de comunicación social de la Oficina General de Comunicación Estratégica Gestión de la comunicación social y comunicación interna Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - VIVIENDA.