La otra oficina de Juan Santiváñez: captan al ministro reuniéndose con vinculado en el caso Ícaro en restaurante

In fraganti. Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, fue captado reuniéndose en el reconocido restaurante El Cordano, ubicado en el Centro de Lima, con el abogado Marco Palacios Meza, exsocio del estudio jurídico del actual ministro. Las imágenes, registradas y difundidas por Latina Noticias, habrían sido tomadas entre mayo y junio de este año. Según las investigaciones de la Fiscalía en el marco del caso Ícaro, Palacios Meza sería uno de los operadores vinculados a la presunta organización criminal encabezada por Santiváñez.

De acuerdo con el programa periodístico, uno de los testigos protegidos que colabora con la Fiscalía declaró que Palacios Meza habría sostenido negociaciones con Nicanor Boluarte para conseguir a su favor un arraigo laboral dentro de la empresa minera El Dorado. Dicho arraigo buscaba evitar una orden de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, quien es investigado por el caso Waykis en la Sombra.

