Karla Ramírez: "Santiváñez es la segunda persona con mayor poder en Palacio y no es poca cosa"

La jefa de investigaciones de Panamericana TV, Karla Ramírez, se refirió a la denuncia pública que realizó el último 31 de agosto. La periodista reveló haber recibido información de un presunto atentado en su contra que se estaría maquinando desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. El motivo sería las investigaciones periodísticas que realiza sobre el caso "El Dorado", que involucra al titular de Justicia, Juan José Santiváñez, y Nicanor Boluarte.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En diálogo con La República, Ramírez respondió al ministro de Justicia, luego de que este intentó minimizar la acusación señalando que estaba "estresada". Santiváñez es sindicado por la Fiscalía como el presunto líder de una organización criminal y que actualmente cuenta con 13 carpetas fiscales en su contra.

PUEDES VER: Congreso: piden citar a Eduardo Arana para responder por apoyo en bloque de ministros a Nicanor Boluarte

"Estoy tan estresada como los más de 30 millones de peruanos que tenemos que soportar el nivel de criminalidad que en este Gobierno han superado cifras históricas. Yo no creo que él tenga el perfil de estar estresado por las 13 investigaciones que tiene en curso porque, digamos, no tiene ese temor de la justicia, puesto que denota en sus frases esa soberbia por el poder que maneja y eso es una cosa real y cierta", enfatizó. "Después de la presidenta Boluarte, (Santiváñez) es la segunda persona con mayor poder en Palacio de Gobierno y no es poca cosa", sostuvo.

El último domingo la periodista relató en un vídeo difundido en sus redes sociales que el supuesto atentado en su contra se haría pasar como un "robo". De hecho, Ramírez advirtió que dentro del Digemin existe una carpeta investigativa con su información personal, así como la de sus padres, sus hermanos y sus hijos. Al respecto, recordó que, anteriormente, en el marco de las investigaciones del caso Los Waykis en la Sombra, se "logró descabezar a todos los investigadores, desde la Fiscalía hasta la propia policía".

PUEDE VER: Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

"Se volaron a la fiscal del caso Barreto, y a toda la policía de apoyo de la Eficcop, los coroneles Colchado y Bica, a 'Culebra', lo mandaron a provincia. Eso sucedió una vez y ahora lo mismo. Siempre tiene que ver con el hermano (de Dina Boluarte)", rememoró.

En tanto, la periodista trajo a acotación las declaraciones de Dina Boluarte hora después del allanamiento a la casa de su hermano y demás investigados. "La presidenta dijo "que antes que presidenta soy hermana" cometiendo un error, me parece a mí, legal que a futuro tendrá consecuencias, porque ella está aceptando a nivel público que ejerce poder en ayuda de una persona particular, en contra de otro poder del Estado", aseguró.

"No siento ninguna seguridad de que pueda tener algún tipo de resguardo policial"

En otro momento de la entrevista, Karla Ramírez contó que el general de la PNP, Óscar Arriola, la llamó con la finalidad de ofrecerle seguridad policial. No obstante, Ramírez rechazó su ofrecimiento debido a que "les estaría facilitando el trabajo" de estar cerca de ella.

"Respeto al ser humano y la persona, respeto a la autoridad. Sin embargo, le dije a Arriola que comprenda que yo no siento ninguna seguridad de que pueda tener algún tipo de resguardo policial, sino que más bien siento que sería facilitarles el trabajo que, en vez de estarme reglando, estén de manera oficial al costado mío, no aceptaría ese tipo de ayuda, no me da ningún tipo de señal de seguridad", narró.

"Arriola me comentó que podría ir el comisario de mi zona a mi vivienda para hablar conmigo, no he aceptado eso. Me dijo que podrían brindarme resguardo, pero le dije yo sé que la PNP está bajo el mando de Santiváñez, y también de (Víctor) Zanabria", acotó.

PUEDES VER: Poder Judicial ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de Andrés Hurtado

Karla Ramírez sobre el Gobierno de Dina Boluarte: "Es una especie de autoritarismo"

En tanto, la periodista calificó el accionar del Gobierno de Dina Boluarte y lo calificó como "una especie de autoritarismo, un estado policiaco de persecución". De igual manera, Ramírez enfatizó que no dejarán de investigar al ministro de Justicia y a sus pares y que sus amenazas no amedrenta a los periodistas y tampoco los pone nerviosos para continuar realizando las investigaciones y la información recabada sería entregada al Ministerio Público.

"Recordemos que el comandante de la PNP, Víctor Zanabria, amenazó también con denunciarme. Solamente, no calan en nosotros, no tiene mayor impacto en los periodistas. Lo única que nos preocupa es que una prueba no sea cierta, que una evidencia haya sido manipulada y podamos caer en un error. Lo único que nos pone nerviosos es caer en un error periodístico. No nos amedrenta ese tipo de ironías, ni tampoco las amenazas o advertencias que nos dan", aseveró.

"Somos caballos que se fijan en una meta. Sin duda, sabemos que el caso El Dorado les ha tocado la sensibilidad, porque es un caso que se hablan de millones de dólares en juego. Somos consientes de eso. Nosotros, lo van a ver, no vamos a descansar en seguir encontrando información que, naturalmente, vamos a entregar a la Fiscalía", agregó.