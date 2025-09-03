INPE: Nuevo penal en El Frontón solo tendría capacidad para 108 reclusos y no para 2,000 como dice el gobierno

El plan del gobierno de Boluarte para construir un penal en El Frontón carece de sustento técnico y tiene la opinión en contra del INPE. Foto: Presidencia del Perú | El Frontrón | INPE | Dina Boluarte | Juan Jose Santivañez

Cada vez que desde Palacio de Gobierno o del Congreso se ha propuesto construir un penal para delincuentes comunes en el islote conocido como El Frontón, en El Callao, los profesionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se han opuesto por razones técnicas a tal iniciativa.

Una de las razones que esgrimieron los expertos del INPE para descartar la edificación de un penal en El Frontón es el elevado costo para un centro de reclusión que solo podría ofrecer espacio para un centenar de presidiarios, cuando hay otros proyectos de mayor dimensión que contribuiría a reducir el hacinamiento en los penales.

El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, ha dicho públicamente que se destinarán S/500 millones para construir un presidio en El Frontón para por lo menos 2 mil delincuentes, pero es un planteamiento totalmente carente de sustento técnico, como informaron a La República dos exjefes del INPE, César Cárdenas Lizarbe y Javier Llaque Moya.

En lugar de desperdiciar esos fondos públicos en un reclusorio pequeño y centralizar a los delincuentes de alta peligrosidad en la capital, con esos S/500 millones podrían edificarse más penales para una mayor cantidad de internos en diferentes partes del país, señalaron los expertos

En 2023, desde el Congreso se promovió la misma idea que tiene hoy el Poder Ejecutivo de erigir un establecimiento penitenciario en El Frontón, pero fue desechado, luego que el Instituto Nacional Penitenciario emitió un informe técnico contundente que demostraba que carecía de sentido instalar una infraestructura carcelaria en la también llamada “Isla del Diablo”.

“Se requiere terrenos (en la isla) con un promedio de 150,000 m2, con una topografía relativamente plana o de mínima pendiente, con factibilidad de servicios básicos. El Frontón tiene un área total de 5,400 m2 disponible para 108 UA (unidades de albergue) y no cuenta con servicios básicos”, informó el INPE al Congreso por intermedio del coordinador de la Unidad de Estudios y Proyectos, Dieler Gonzáles Mercado.

El especialista técnico también se pronunció sobre la posibilidad de acondicionar el terreno con la finalidad de contar con un mayor área de construcción, lo que fue desestimado porque demandaría un desembolso excesivo.

“La ampliación del área requeriría la construcción de plataformas con movimientos de tierra muy costosos, por la elevada pendiente de la zona. Asimismo, no cuenta con factibilidad de servicios y presenta dificultades en la accesibilidad, que condiciona a futuro altos costos de mantenimiento y operación”, señaló el especialista en la materia., en un documento de junio de 2023.

Fuentes del INPE confirmaron a La República que dicho estudio presentado al Congreso es válido al día de hoy.

Por estas razones técnicas, el INPE se opuso al proyecto de construir un penal en El Frontón.

Más bien recomendó el financiamiento para la construcción de cinco centros penitenciarios en Ancón (Lima), Cajamarca, Huánuco y Trujillo (La Libertad) por S/1,320 millones cin el propósito de recluir a 10,949 delincuentes.