HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Política

INPE: Nuevo penal en El Frontón solo tendría capacidad para 108 reclusos y no para 2,000 como dice el gobierno

Informe técnico sugiere que el predio en la isla es muy pequeño para edificar un centro penitenciario y que lo más recomendable es financiar cuatro cárceles de mayor capacidad en cuatro regiones del país. 

El plan del gobierno de Boluarte para construir un penal en El Frontón carece de sustento técnico y tiene la opinión en contra del INPE. Foto: Presidencia del Perú
El plan del gobierno de Boluarte para construir un penal en El Frontón carece de sustento técnico y tiene la opinión en contra del INPE. Foto: Presidencia del Perú | El Frontrón | INPE | Dina Boluarte | Juan Jose Santivañez

Cada vez que desde Palacio de Gobierno o del Congreso se ha propuesto construir un penal para delincuentes comunes en el islote conocido como El Frontón, en El Callao, los profesionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se han opuesto por razones técnicas a tal iniciativa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Una de las razones que esgrimieron los expertos del INPE para descartar la edificación de un penal en El Frontón es el elevado costo para un centro de reclusión que solo podría ofrecer espacio para un centenar de presidiarios, cuando hay otros proyectos de mayor dimensión que contribuiría a reducir el hacinamiento en los penales.

El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, ha dicho públicamente que se destinarán S/500 millones para construir un presidio en El Frontón para por lo menos 2 mil delincuentes, pero es un planteamiento totalmente carente de sustento técnico, como informaron a La República dos exjefes del INPE, César Cárdenas Lizarbe y Javier Llaque Moya.

PUEDES VER: Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

lr.pe

En lugar de desperdiciar esos fondos públicos en un reclusorio pequeño y centralizar a los delincuentes de alta peligrosidad en la capital, con esos S/500 millones podrían edificarse más penales para una mayor cantidad de internos en diferentes partes del país, señalaron los expertos

En 2023, desde el Congreso se promovió la misma idea que tiene hoy el Poder Ejecutivo de erigir un establecimiento penitenciario en El Frontón, pero fue desechado, luego que el Instituto Nacional Penitenciario emitió un informe técnico contundente que demostraba que carecía de sentido instalar una infraestructura carcelaria en la también llamada “Isla del Diablo”.

“Se requiere terrenos (en la isla) con un promedio de 150,000 m2, con una topografía relativamente plana o de mínima pendiente, con factibilidad de servicios básicos. El Frontón tiene un área total de 5,400 m2 disponible para 108 UA (unidades de albergue) y no cuenta con servicios básicos”, informó el INPE al Congreso por intermedio del coordinador de la Unidad de Estudios y Proyectos, Dieler Gonzáles Mercado.

PUEDES VER: Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

lr.pe

El especialista técnico también se pronunció sobre la posibilidad de acondicionar el terreno con la finalidad de contar con un mayor área de construcción, lo que fue desestimado porque demandaría un desembolso excesivo.

“La ampliación del área requeriría la construcción de plataformas con movimientos de tierra muy costosos, por la elevada pendiente de la zona. Asimismo, no cuenta con factibilidad de servicios y presenta dificultades en la accesibilidad, que condiciona a futuro altos costos de mantenimiento y operación”, señaló el especialista en la materia., en un documento de junio de 2023.

Fuentes del INPE confirmaron a La República que dicho estudio presentado al Congreso es válido al día de hoy.

Por estas razones técnicas, el INPE se opuso al proyecto de construir un penal en El Frontón.

Más bien recomendó el financiamiento para la construcción de cinco centros penitenciarios en Ancón (Lima), Cajamarca, Huánuco y Trujillo (La Libertad) por S/1,320 millones cin el propósito de recluir a 10,949 delincuentes.

Notas relacionadas
Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

LEER MÁS
Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

LEER MÁS
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

LEER MÁS
'Palacio de las ratas': usuarios muestran su indignación contra el Congreso y cambian su nombre en Google Maps

'Palacio de las ratas': usuarios muestran su indignación contra el Congreso y cambian su nombre en Google Maps

LEER MÁS
Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

LEER MÁS
Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

LEER MÁS
Caso Ecoteva: Poder Judicial dicta hoy segunda condena al expresidente Alejandro Toledo

Caso Ecoteva: Poder Judicial dicta hoy segunda condena al expresidente Alejandro Toledo

LEER MÁS
Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 3 de septiembre

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 03 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Venezuela vs Argentina, últimas noticias EN VIVO: horario, canales de TV y posibles alineaciones por las Eliminatorias 2026

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota