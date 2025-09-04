Betssy Chávez: Poder Judicial debatirá este viernes si prolonga la prisión preventiva contra exministra por 18 meses

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema convocó para este viernes la audiencia de prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez por 18 meses tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La audiencia, a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria, se realizará a las 3:00 de la tarde, vía google meet, según la resolución que accedió La República.

El documento emitido por Checkley indica que también se impone comparecencia con restricciones a favor de la exministra, mientras su juzgado resuelve los alegatos presentados por la Fiscalía.

Precisamente fue el juez Checkley quien ordenó al INPE la excarcelación de Chávez Chino, luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado el habeas corpus presentado por la defensa de la exministra, con el objetivo de anular la prisión preventiva en su contra. Esto se debió a que dicha medida venció el 19 de diciembre de 2024 y recién fue prorrogada el día 27 del mismo mes. Es decir, Chávez estuvo más de 7 días recluida sin una orden judicial.