Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte
La periodista señaló que existe una carpeta en el Mininter con información personal y laboral que planifica acciones en su contra. Indicó que el objetivo era hacer pasar el atentado como un robo.
La jefa de investigación de Panamericana Noticias, Karla Ramírez Camarena, denunció que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se habría ordenado planificar acciones en su contra. En un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la periodista reveló que tomó conocimiento de una carpeta investigativa con información personal y detalles de su trabajo. Asimismo, señaló que el objetivo de dichas acciones sería atentar contra su integridad y simular el hecho como un robo.
Ramírez Camarena responsabilizó directamente a Juan José Santiváñez y a Nicanor Boluarte como los principales implicados en este presunto plan, el cual, según indicó, estaría motivado por las investigaciones periodísticas realizadas por el equipo de Panorama sobre la supuesta red criminal en la que ambos estarían involucrados y las gestiones ilegales presuntamente dirigidas por Santiváñez dentro de la mina 'El Dorado'.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio del Interior negó la existencia de un plan para atentar contra la integridad física de la periodista.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se pronunció y aseguró que el comunicado del Mininter es insuficiente: "Consideramos de extrema gravedad lo denunciado por lo que exige una investigación célere y se le brinden las debidas medidas de protección a la periodista", se lee en su reciente publicación.