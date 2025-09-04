Provías Nacional anula la buena pro del proyecto vial Boca del Río en Tacna por irregularidades | Provias Nacional | Provias Nacional

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró nulo el proceso de selección y otorgamiento de la buena pro del proyecto de mejoramiento de la carretera Boca del Río–Tacna, otorgado en julio último, al Consorcio Vial Sama por un monto de S/ 608 578 824.66.

De acuerdo con la resolución directoral N° 828 -2025-MTC/20, publicada en el sistema del SEACE, el presidente de Provias Nacional, David Mayorga Lizarraga, se decidió la nulidad de la adjudicación de la obra al detectarse una vulneración de los principios de transparencia e integridad, por filtración reservada del procedimiento de selección.

Al respecto, se dispone remitir copias de los hallazgos a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Oficina de Recursos Humanos de Provias y al Ministerio Público para que " inicie las acciones necesarias a fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios y/o servidores por los hechos que generaron la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección".

Proyecto vial Boca del Río en Tacna

Resolución Directoral que anula la buena pro del proyecto vial Boca del Río en Tacna

El proyecto de la carretera Boca del Río contempla la construcción de 47.5 km de vía, que incluirá carriles de doble sentido, bermas laterales y señalización adecuada, en los distritos de Tacna, Sama y La Yarada Los Palos, en la provincia de Tacna. La nueva infraestructura está diseñada para soportar el alto tránsito vehicular, optimizando los tiempos de viaje y garantizando una mayor seguridad para miles de usuarios, de acuerdo con una nota de prensa del MTC.

La buena pro había sido adjudicada el 30 de julio al consorcio vial Sama, integrado por la constructora China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú y Construcción y Conservación del Norte SAC, una de las cuatro finalistas del proceso de selección. Las otras empresas que presentaron ofertas calificadas fueron Consorcio Ejecutor Sama, integrado por CMO Group SAC y China Road and Bridge Corporation Sucursal Perú; Consorcio Tacna, integrado por Hidalgo e Hidalgo y Construcción y Administración SA; y el consorcio Tacana, integrado por Inversiones Dimica CA e Inversiones & Negocios San Cristobal EIRL.

Falta de transparencia e integridad

El 30 de julio de 2025 se anunció el otorgamiento de la buena pro del proyecto vial en Tacna

De acuerdo con la denuncia de uno de los participantes en el proceso de selección, tres consorcios habrían presentado ofertas idénticas y se habría producido una reunión de los representantes de uno de los postores, la empresa Sinohydro Corporation Limited Sucursal Perú, y los miembros del Comité, en el Hotel Country Club de San Isidro.

La empresa adjudicataria de la buena pro y los demás postores rechazaron cualquier irregularidad en el proceso de selección, pero Provias Nacional desvirtuó sus descargos, disponiendo la nulidad de la adjudicación y retrotrae todo el proceso a la presentación de ofertas. Un informe de la jefatura de logística confirmó que existiría filtración de información cuyo conocimiento solo correspondía al Comité de Selección, que estuvo integrado por una locadora de servicios, la cual emitía documentos firmando como Coordinadora de Procesos de Selección.

En tanto, el Organismo especializado para las Contrataciones del Estado (OECE) informó que el único usuario que realizó acciones en la consola de procedimientos de selección en el SEACE es el que corresponde al Presidente del Comité de Selección, en tanto que, fueron nueve las empresas que registraron ofertas.