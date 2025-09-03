Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación
La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior declaró infundado el pedido del Ministerio Público contra el Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior ordenó la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra. El Poder Judicial declaró infundado el pedido 5 meses de prisión preventiva de la Fiscalía contra el exmandatario por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el presunto delito de cohecho (soborno).
El exjefe de Estado había sido recluido en el penal de Barbadillo el último 13 de agosto, luego de que el juez Jorge Tamariz aceptó en parte la solicitud del Ministerio Público. No obstante, la defensa legal de Vizcarra Cornejo apeló la decisión del magistrado en busca de la libertad del exmandatario.
