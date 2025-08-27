Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II
El exmandatario, todavía voceado como candidato presidencial de Perú Primero, se encuentra ahora en el centro penitenciario de Ate, donde están otros expresidentes.
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo. Tras pasar pocos días recluido en el penal de Ancón II, el expresidente y todavía voceado candidato presidencial de Perú Primero, retornó al penal ubicado en el distrito de Ate. De esta manera, Vizcarra seguirá cumpliendo su prisión preventiva de 5 meses, dictada por presuntos delitos de corrupción ocurridos durante su gestión a cargo del Gobierno regional de Moquegua, en el centro penitenciario que alberga a otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Noticia en desarrollo...