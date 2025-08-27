Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo. Tras pasar pocos días recluido en el penal de Ancón II, el expresidente y todavía voceado candidato presidencial de Perú Primero, retornó al penal ubicado en el distrito de Ate. De esta manera, Vizcarra seguirá cumpliendo su prisión preventiva de 5 meses, dictada por presuntos delitos de corrupción ocurridos durante su gestión a cargo del Gobierno regional de Moquegua, en el centro penitenciario que alberga a otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Noticia en desarrollo...