Desde la sede principal del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alertó que el presupuesto anual sufrirá un recorte y pasará a ser de S/145 millones para 2026, lo que implicará la paralización de peritajes forenses, la reducción de operativos contra el crimen organizado y limitaciones en investigaciones de delitos graves como la minería ilegal, el fraude cibernético y la violencia de género. Según la magistrada, este recorte compromete la capacidad de la Fiscalía para cumplir con su rol constitucional en la persecución del delito.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Este ajuste se suma al déficit de más de S/81 millones que la institución ya enfrenta en el 2025, producto de un recorte previo de S/123 millones. Espinoza precisó que con estas restricciones financieras no se podrá sostener el trabajo de fiscales y equipos especializados, lo que generará un impacto directo en la seguridad ciudadana.

"A la fecha, el Ministerio Público tiene un déficit de, por lo menos, 81 millones de soles que afectará, sin lugar a dudas, todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a las labores fiscales. Acciones indispensables como peritajes, desplazamientos para combatir la minería ilegal, los operativos para luchar contra la criminalidad, el lavado de activos, y el tráfico ilícito de drogas se tendrán que reducir o en algunos casos no podrán realizarse (...) Para el año 2025 se nos recortó poco más de 123 millones de soles y para el 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones de soles", señaló.

Espinoza señaló que el Ejecutivo había prometido más recursos para fortalecer la lucha contra el crimen, pero lo que se ha materializado son reducciones sistemáticas. Además, detalló que la ejecución presupuestal de este año, hasta la fecha, llega al 60 %, y en 2024 alcanzó el 97,5%, una situación que evidencia las limitaciones impuestas desde el Gobierno y la inversión del presupuesto por parte de la entidad para acciones contra la criminalidad.

Al finalizar su mensaje, la representante de la Fiscalía subrayó que “la justicia no es un gasto, sino una inversión”, y advirtieron que sin un presupuesto adecuado el Estado pierde capacidad para enfrentar las redes criminales que operan en todo el país.

"El año pasado logramos una ejecución presupuestal del 97.5% y a la fecha se cuenta con una ejecución presupuestal de casi del 60%. Reiteramos el pedido de nuestros fiscales y demás miembros del Ministerio Público. La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia. Queremos que se nos otorgue recursos para poder combatir juntos como instituciones la criminalidad que sufren y viven miles de personas", indicó.

PUEDES VER: Congreso busca amordazar al periodismo y sancionarlo con penas restrictivas de la libertad

Alejandro Cavero, congresista: "El presupuesto lo decide el Congreso"

El congresista Alejandro Cavero respondió a lo señalado por Delia Espinoza justificando el recorte presupuestario a la Fiscalía, sosteniendo que es el Congreso quien decide si se otorga o no los recursos adicionales. Sin embargo, deslizó un discurso que desacredita el trabajo del Ministerio Público al insinuar que, en lugar de combatir al crimen organizado, la institución habría usado sus herramientas para perseguir adversarios políticos.

"El presupuesto lo decide el Congreso (...) Yo creo que la fiscal tiene que venir al Congreso a decirnos en que va a gastar el presupuesto y será el Congreso quien decida si se lo da o no (...) Los resultados que ha dado, en que lo va a utilizar. Sí, efectivamente, lo va a utilizar para capturar organizaciones criminales o seguir persiguiendo a los enemigos políticos, como ha venido haciendo el Ministerio Público en los últimos años", señaló.

Cavero agregó, en tono desafiante, que el Congreso escuchará a la fiscal de la Nación, y la retó a sostener ante el Pleno que existe una persecución en su contra. Bajo ese tono, exigió que Espinoza detalle en qué se gastaría el presupuesto adicional frente a todo el país. "Escucharemos a la señora fiscal de la Nación, y a ver si acá se va a atrever a decir que hay una persecución contra ella. Que nos diga efectivamente en que va a gastar el dinero y que lo sustente frente al país", concluyó.