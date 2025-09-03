HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNJ evaluará pedido de vacancia contra Gino Ríos: Flor Pablo pide que sesión sea pública

El jueves 4 de septiembre a las 10 de la mañana, la Junta Nacional de Justicia revisará el pedido. La congresista Flor Pablo ha denunciado que la institución no le permitió ingresar los expedientes judiciales contra Gino Ríos por violencia familiar.

Presidente de la JNJ, Gino Ríos, afrontará un pedido de vacancia por sentencias de violencia familiar. Foto: Marco Cotrina / LR
Presidente de la JNJ, Gino Ríos, afrontará un pedido de vacancia por sentencias de violencia familiar. Foto: Marco Cotrina / LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará el pedido de vacancia contra el presidente de la institución, Gino Ríos. El motivo fue por haber asumido el cargo a pesar de contar con una sentencia por violencia familiar. La audiencia se realizará este jueves 4 de septiembre a las 10 de la mañana de forma reservada. Sin embargo, la congresista Flor Pablo ha solicitado que la sesión sea pública y transparente.

"Espero que no se acceda a ese pedido. Este no es un asunto privado: está en juego la credibilidad de todo el sistema de justicia", señaló Pablo Medina.

La legisladora anunció que se presentará ante la JNJ para sustentar su solicitud de vacancia, que se basa en las dos sentencias que pesaban contra Ríos Patio al momento de su elección como miembro de la institución: una por violencia familiar contra su exesposa y la otra por divorcio por violencia psicológica.

No obstante, Pablo Medina denunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que la JNJ no ha aceptado incorporar las copias certificadas de los expedientes de divorcio que le remitió la Corte Suprema el último 21 de agosto.

De acuerdo con la parlamentaria, a pesar de que presentó el 27 de agosto las pruebas a la JNJ, la entidad le respondió que es "improcedente" esas copias debido a que no se adjuntaron al momento de presentar el pedido de vacancia. "En vez de valorar el fondo, se escudan en formalismos", enfatizó Flor Pablo.

Desde el Congreso se han presentado tres solicitudes de vacancia para los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña. Estos tres documentos fueron enviados a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera. Además, se incluyen las solicitudes del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Congresista Flor Pablo solicitó a la JNJ incorporar pruebas contra Gino Ríos

En consecuencia, la congresista Flor Pablo comunicó que presentó dos nuevos oficios ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. En uno de ellos, solicitó que se anule la decisión de declarar improcedente la incorporación de los expedientes judiciales que le remitió la Corte Suprema contra Gino Ríos.

El otro pedido de la parlamentaria fue que la audiencia contra Ríos Patio se realice de manera pública "como lo ordena la constitución y lo ha reconocido la propia JNJ en casos previos similares".

“Un agresor con sentencia firme no puede presidir la institución que nombra a jueces y fiscales de familia. No podemos normalizar la violencia ni permitir que se la encubra desde las más altas esferas del sistema de justicia. Espero que la Junta no acceda al pedido de reserva de la audiencia. La justicia debe ser transparente y ejemplar”, acotó.

Exesposa de Gino Ríos ante la comisaría de La Molina: “Me ha agredido físicamente”

En un informe de la Unidad de Investigación del diario La República, se informó que la exesposa de Gino Ríos, Obdulia Gildemeister declaró en la Comisaría de La Molina, el 9 de junio del 2007, cómo fueron sus días con su exesposo.

Al ser consultada si se ratifica en la denuncia presentada contra Ríos Patios el 3 de julio del mismo año, Gildemeister respondió: “Sí, me ratifico en todo el contenido de la denuncia presentada en esa oportunidad, ya que no es la primera vez que suceden estos maltratos en contra de mi persona, así como también ha llegado a agredirme físicamente en varias ocasiones cuando mi menor hijo tenía 6 meses de edad”.

“Mi esposo me obligaba a que renunciara a mi pretensión de solicitar alimentos y siendo que le manifesté que no iba a renunciar y esperar que el juez resuelva, en vista que no renuncié, volvió una vez más con sus amenazas de las que siempre he sido víctima. Me dijo que si no renunciaba él me iba a desgraciar y también iba a desgraciar a mis hijos. También me dijo que él no se iba a morir hasta no verme muerta primero a mí, y que no iba a parar de sus amenazas hasta meterme presa y dejarme en la cárcel de por vida", dijo.

