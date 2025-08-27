Juan José Santiváñez anuncia que Martín Vizcarra volverá al penal Barbadillo: expresidente será trasladado hoy

El expresidente Martín Vizcarra será trasladado nuevamente al penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate este miércoles, según confirmó el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno. El traslado se hará efectivo a lo largo del día, en cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes.

Santiváñez precisó que la decisión responde a una solicitud realizada por su despacho al INPE, considerando el honor que implica haber ejercido la presidencia de la República. Señaló que la medida se realiza dentro de las competencias del INPE, respetando su autonomía, además, comentó que el traslado se efectuará solo si Martín Vizcarra y su defensa legal dan su conformidad.

"Solicitamos al INPE que esta medida pudiera ser evaluada considerando el honor que esta persona había tenido de ejercer el cargo de presidente de la República (...) El traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo es algo que se ejecutará de manera inmediata en las próximas horas", indicó Santiváñez.

El exmandatario se encontraba recluido en el penal de Ancón II, tras una resolución del INPE que determinó su ubicación en un centro penitenciario común. Sin embargo, la reciente decisión de trasladarlo a Barbadillo responde a una reevaluación de su situación, considerando su investidura como expresidente.

El penal de Barbadillo es conocido por albergar a expresidentes. Actualmente, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo se encuentran recluidos en este establecimiento penitenciario.

