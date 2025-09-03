El expresidente Alejandro Toledo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo por el caso Interoceánica, recibió este miércoles 3 de septiembre, una segunda condena de 13 años y 4 meses de prisión por el caso Ecoteva. El Poder Judicial lo halló responsable del delito de lavado de activos por la adquisición de una casa en Casuarinas y una oficina en la Torre Omega, en Surco, a través de la empresa offshore Ecoteva Consulting Group, con dinero de origen ilícito.

La sentencia también alcanza a su esposa, Eliane Karp, y a otros miembros de su entorno cercano, como Avraham Dan On, Shai Dan On y Eva Fernenbug, quienes participaron en las operaciones financieras cuestionadas.

Con esta condena, Toledo suma dos sentencias firmes por corrupción y lavado de activos, la primera es una condena de 20 años y 6 meses de prisión, en revisión, por recibir pagos de Odebrecht por los contratos para la construcción de la carretera Interoceánica.

Alejandro Toledo: ¿por qué se condenó al expresidente?

Al expresidente Alejandro Toledo, el Poder Judicial lo halló culpable por los delitos de colusión y lavado de activos por beneficiar con contratos por la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur a la empresa Odebrecht. Sin embargo, aún tiene pendiente un juicio por el tramo 4 de la Carretera por supuestos pagos que habría recibido de la constructora Camargo y Correa.

En el caso del tramo 2 y 3, se determinó que el dinero que recibió el exmandatario terminó en las cuentas de las empresas off shore Ecoteva Consulting, abierta por su suegra Eva Fernenbug y su exasesor de seguridad, Avraham Dan On, en Costa Rica.

En cuanto e Ecoteva, la Fiscalía halló que de esta cuenta salió el dinero para la compra del inmueble en Casuarinas, Surco por un precio de 3.8 millones de dólares y para la oficina y estacionamiento en la Torre Omega también en Surco por 882 mil dólares y también se cancelaron hipotecas de propiedades que había adquirido con anterioridad como una ubicada en la urbanización Camacho por 217 mil dólares y otra ubicada en el balneario de Punta Sal a 277 mil dólares.