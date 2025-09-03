Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva
Se trata de la segunda sentencia que recibe el expresidente este año. Alejandro Toledo se ecuentra actualmente en el penal Barbadillo cumpliendo una condena 20 años por el caso Interoceánica.
El expresidente Alejandro Toledo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo por el caso Interoceánica, recibió este miércoles 3 de septiembre, una segunda condena de 13 años y 4 meses de prisión por el caso Ecoteva. El Poder Judicial lo halló responsable del delito de lavado de activos por la adquisición de una casa en Casuarinas y una oficina en la Torre Omega, en Surco, a través de la empresa offshore Ecoteva Consulting Group, con dinero de origen ilícito.
La sentencia también alcanza a su esposa, Eliane Karp, y a otros miembros de su entorno cercano, como Avraham Dan On, Shai Dan On y Eva Fernenbug, quienes participaron en las operaciones financieras cuestionadas.
Con esta condena, Toledo suma dos sentencias firmes por corrupción y lavado de activos, la primera es una condena de 20 años y 6 meses de prisión, en revisión, por recibir pagos de Odebrecht por los contratos para la construcción de la carretera Interoceánica.
Alejandro Toledo: ¿por qué se condenó al expresidente?
Al expresidente Alejandro Toledo, el Poder Judicial lo halló culpable por los delitos de colusión y lavado de activos por beneficiar con contratos por la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur a la empresa Odebrecht. Sin embargo, aún tiene pendiente un juicio por el tramo 4 de la Carretera por supuestos pagos que habría recibido de la constructora Camargo y Correa.
En el caso del tramo 2 y 3, se determinó que el dinero que recibió el exmandatario terminó en las cuentas de las empresas off shore Ecoteva Consulting, abierta por su suegra Eva Fernenbug y su exasesor de seguridad, Avraham Dan On, en Costa Rica.
En cuanto e Ecoteva, la Fiscalía halló que de esta cuenta salió el dinero para la compra del inmueble en Casuarinas, Surco por un precio de 3.8 millones de dólares y para la oficina y estacionamiento en la Torre Omega también en Surco por 882 mil dólares y también se cancelaron hipotecas de propiedades que había adquirido con anterioridad como una ubicada en la urbanización Camacho por 217 mil dólares y otra ubicada en el balneario de Punta Sal a 277 mil dólares.