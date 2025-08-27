Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) es claro: aunque la presidenta de la República goza de inmunidad penal durante su mandato, su entorno sí puede ser investigado por el Ministerio Público. Pese a ello, el ministro de Transportes, César Sandoval, intentó desviar la atención sobre el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, afirmando que la medida era una “persecución política” contraria a la Constitución.

En un mensaje difundido en redes sociales, Sandoval sostuvo que la Fiscalía abusa de su poder y que el procedimiento contra Nicanor Boluarte es “una muestra de acoso permanente” contra Dina Boluarte y su familia. Incluso fue más allá y planteó la reestructuración del Ministerio Público y del Poder Judicial, una narrativa que repite el libreto de la presidenta: victimizarse frente a los procesos judiciales y poner en cuestión la autonomía de las instituciones.

"No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política (...) Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial", se lee en la publicación.

Sin embargo, el propio pronunciamiento del TC contradice estas declaraciones. El documento, referido al caso de inmunidad presidencial, precisa que “la persecución penal contra la presidenta se encuentra limitada, no obstante, su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público”. Es decir, la protección constitucional solo recae sobre la mandataria y no sobre familiares, ministros ni asesores que pudieran estar vinculados a presuntos actos de corrupción.

Fallo del TC fue claro. Personas cercanas al presidente de la República pueden ser investigados por la Fiscalía.

Dina Boluarte atacó a la Fiscalía y calificó de "muñeco armado" acciones contra su hermano

Horas después de la publicación de César Sandoval, la presidenta Dina Boluarte atacó a la Fiscalía, durante un acto oficial, por el allanamiento realizado en la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte. La mandataria calificó la medida de “muñeco armado”, denunciando que fiscales están fabricando “carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, y expresó su solidaridad hacia su hermano.

En su intervención, Boluarte cuestionó la integridad ética del sistema judicial, sugiriendo que algunos fiscales y jueces poseen propiedades de lujo que no serían coherentes con sus ingresos. Planteó que ellos mismos deberían ser objeto de investigación antes que quienes están siendo investigados, acusando a la Fiscalía de falta de ética y humanidad.

"Es, claramente, otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal (...) Hay sendas noticias que salen que algunos funcionarios de la Fiscalía en corto tiempo tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción? (...) ¿Por qué no se autoallanan? Ahí sí hay mucho rajo de paja que rebanar", expresó.