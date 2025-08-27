HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Fallo del Tribunal Constitucional aclara que, aunque la presidenta goza de inmunidad, su entorno puede ser investigado por el Ministerio Público. Esto contradice las afirmaciones del ministro Sandoval.

A través de su cuenta de X, César Sandoval intentó proteger al hermano de la mandataria. Foto: composición LR
A través de su cuenta de X, César Sandoval intentó proteger al hermano de la mandataria. Foto: composición LR

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) es claro: aunque la presidenta de la República goza de inmunidad penal durante su mandato, su entorno sí puede ser investigado por el Ministerio Público. Pese a ello, el ministro de Transportes, César Sandoval, intentó desviar la atención sobre el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, afirmando que la medida era una “persecución política” contraria a la Constitución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En un mensaje difundido en redes sociales, Sandoval sostuvo que la Fiscalía abusa de su poder y que el procedimiento contra Nicanor Boluarte es “una muestra de acoso permanente” contra Dina Boluarte y su familia. Incluso fue más allá y planteó la reestructuración del Ministerio Público y del Poder Judicial, una narrativa que repite el libreto de la presidenta: victimizarse frente a los procesos judiciales y poner en cuestión la autonomía de las instituciones.

"No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política (...) Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial", se lee en la publicación.

PUEDES VER: César Sandoval arremete contra RLA por obras como “campaña presidencial”: "El que va abandonar la Municipalidad de Lima es usted"

lr.pe

Sin embargo, el propio pronunciamiento del TC contradice estas declaraciones. El documento, referido al caso de inmunidad presidencial, precisa que “la persecución penal contra la presidenta se encuentra limitada, no obstante, su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público”. Es decir, la protección constitucional solo recae sobre la mandataria y no sobre familiares, ministros ni asesores que pudieran estar vinculados a presuntos actos de corrupción.

Fallo del TC fue claro. Personas cercanas al presidente de la República pueden ser investigados por la Fiscalía. Foto: difusión

Fallo del TC fue claro. Personas cercanas al presidente de la República pueden ser investigados por la Fiscalía. Foto: difusión

PUEDES VER: Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

lr.pe

Dina Boluarte atacó a la Fiscalía y calificó de "muñeco armado" acciones contra su hermano

Horas después de la publicación de César Sandoval, la presidenta Dina Boluarte atacó a la Fiscalía, durante un acto oficial, por el allanamiento realizado en la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte. La mandataria calificó la medida de “muñeco armado”, denunciando que fiscales están fabricando “carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, y expresó su solidaridad hacia su hermano.

En su intervención, Boluarte cuestionó la integridad ética del sistema judicial, sugiriendo que algunos fiscales y jueces poseen propiedades de lujo que no serían coherentes con sus ingresos. Planteó que ellos mismos deberían ser objeto de investigación antes que quienes están siendo investigados, acusando a la Fiscalía de falta de ética y humanidad.

"Es, claramente, otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal (...) Hay sendas noticias que salen que algunos funcionarios de la Fiscalía en corto tiempo tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción? (...) ¿Por qué no se autoallanan? Ahí sí hay mucho rajo de paja que rebanar", expresó.

Notas relacionadas
Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

LEER MÁS
Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

LEER MÁS
Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

LEER MÁS
Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

LEER MÁS
Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

LEER MÁS
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota