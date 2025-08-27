HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra Nicanor Boluarte: "Es un muñeco armado"

La presidenta Dina Boluarte criticó a la Fiscalía tras el allanamiento en la casa de su hermano Nicanor Boluarte, calificando la acción de “un muñeco armado” sin seriedad legal.

Dina Boluarte volvió atacar a la Fiscalía por los allanamientos contra Nicanor Boluarte y vinculados a Juan Santiváñez. Foto: Presidencia.
Dina Boluarte volvió atacar a la Fiscalía por los allanamientos contra Nicanor Boluarte y vinculados a Juan Santiváñez. Foto: Presidencia.

Durante un acto oficial, la presidenta Dina Boluarte atacó a la Fiscalía y minimizó el allanamiento que esta realizó durante las primeras horas del día a la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte. La mandataria calificó como “un muñeco armado” y cuestionó la legalidad y la seriedad de los hechos. Boluarte insistió en que los acusados de la supuesta organización criminal no presentan vínculos entre sí y expresó su apoyo a su hermano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano, por un hecho, dizque de una organización criminal. Organización criminal cuyos integrantes que están en esa investigación no se conocen los unos con los otros. Es, claramente, otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal (...) Desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que demuestra", comentó.

PUEDES VER: Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

lr.pe

Boluarte intentó desviar la atención de la investigación sobre su hermano, cuestionando a los fiscales y jueces que ejecutaron el allanamiento, insinuando que carecen de integridad y ética. Además, criticó a algunos funcionarios de la Fiscalía por sus propiedades de alto valor que no se condicen con sus ingresos, sugiriendo que ellos deberían ser objeto de investigación antes que intervenir en la vida de otros.

"Ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pisca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte. Hay sendas noticias que salen que algunos funcionarios de la Fiscalía en corto tiempo tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción? (...) ¿Por qué no se autoallanan? Ahí si hay mucho rajo de paja que rebanar", dijo.

PUEDES VER: Nicanor Boluarte y Juan Santivañez EN VIVO: Fiscalía allana viviendas y oficinas por presuntos favorecimientos a minera

lr.pe

Juan José Santiváñez evitó dar declaraciones sobre allanamiento en su contra

Momentos antes de las declaraciones de Dina Boluarte, el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez brindó declaraciones a la prensa, pero optó por no comentar sobre los allanamientos que se realizaron en su contra. Durante la conferencia, centró su discurso en la situación del expresidente Martín Vizcarra y su traslado al penal Barbadillo, evitando pronunciarse sobre las investigaciones que involucran a su estudio de abogados y a la familia de la presidenta.

A pesar de la expectación de los medios, Santiváñez no respondió preguntas sobre las diligencias fiscales que se ejecutaron en varios inmuebles, incluyendo la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. En su intervención, destacó avances del Ministerio de Justicia y reuniones con distintos sectores, sin abordar los señalamientos que pesan en su contra.

Mientras tanto, el Ministerio Público continuó con las diligencias para recopilar información sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la minera El Dorado. La operación involucró varios inmuebles con el objetivo de reunir evidencia que permita esclarecer posibles irregularidades dentro de esta investigación.

Notas relacionadas
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
Dina Boluarte ignora cifras de su baja aprobación y asegura que "no piensa en las encuestas"

Dina Boluarte ignora cifras de su baja aprobación y asegura que "no piensa en las encuestas"

LEER MÁS
Dina Boluarte evita saludar a fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en evento oficial

Dina Boluarte evita saludar a fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en evento oficial

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

LEER MÁS
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

LEER MÁS
Juan José Santiváñez anuncia que Martín Vizcarra volverá al penal Barbadillo: expresidente será trasladado hoy

Juan José Santiváñez anuncia que Martín Vizcarra volverá al penal Barbadillo: expresidente será trasladado hoy

LEER MÁS
Nicanor Boluarte y Juan Santivañez EN VIVO: Fiscalía allana viviendas y oficinas por presuntos favorecimientos a minera

Nicanor Boluarte y Juan Santivañez EN VIVO: Fiscalía allana viviendas y oficinas por presuntos favorecimientos a minera

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota