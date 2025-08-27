Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra Nicanor Boluarte: "Es un muñeco armado"

Durante un acto oficial, la presidenta Dina Boluarte atacó a la Fiscalía y minimizó el allanamiento que esta realizó durante las primeras horas del día a la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte. La mandataria calificó como “un muñeco armado” y cuestionó la legalidad y la seriedad de los hechos. Boluarte insistió en que los acusados de la supuesta organización criminal no presentan vínculos entre sí y expresó su apoyo a su hermano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano, por un hecho, dizque de una organización criminal. Organización criminal cuyos integrantes que están en esa investigación no se conocen los unos con los otros. Es, claramente, otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal (...) Desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que demuestra", comentó.

PUEDES VER: Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Boluarte intentó desviar la atención de la investigación sobre su hermano, cuestionando a los fiscales y jueces que ejecutaron el allanamiento, insinuando que carecen de integridad y ética. Además, criticó a algunos funcionarios de la Fiscalía por sus propiedades de alto valor que no se condicen con sus ingresos, sugiriendo que ellos deberían ser objeto de investigación antes que intervenir en la vida de otros.

"Ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pisca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte. Hay sendas noticias que salen que algunos funcionarios de la Fiscalía en corto tiempo tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción? (...) ¿Por qué no se autoallanan? Ahí si hay mucho rajo de paja que rebanar", dijo.

Juan José Santiváñez evitó dar declaraciones sobre allanamiento en su contra

Momentos antes de las declaraciones de Dina Boluarte, el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez brindó declaraciones a la prensa, pero optó por no comentar sobre los allanamientos que se realizaron en su contra. Durante la conferencia, centró su discurso en la situación del expresidente Martín Vizcarra y su traslado al penal Barbadillo, evitando pronunciarse sobre las investigaciones que involucran a su estudio de abogados y a la familia de la presidenta.

A pesar de la expectación de los medios, Santiváñez no respondió preguntas sobre las diligencias fiscales que se ejecutaron en varios inmuebles, incluyendo la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. En su intervención, destacó avances del Ministerio de Justicia y reuniones con distintos sectores, sin abordar los señalamientos que pesan en su contra.

Mientras tanto, el Ministerio Público continuó con las diligencias para recopilar información sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la minera El Dorado. La operación involucró varios inmuebles con el objetivo de reunir evidencia que permita esclarecer posibles irregularidades dentro de esta investigación.