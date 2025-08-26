HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Política

César Sandoval arremete contra RLA por obras como “campaña presidencial”: "El que va abandonar la Municipalidad de Lima es usted"

El ministro de Transportes insistió en que aún no se cuenta con la infraestructura adecuada para que los trenes empiecen a operar.

MTC le dice a López Aliaga que el sector actúa acorde a requerimientos técnicos y no a imposiciones municipales.
MTC le dice a López Aliaga que el sector actúa acorde a requerimientos técnicos y no a imposiciones municipales.

El titular del Ministerio de Transportes (MTC), César Sandoval, insistió en cuestionar la gestión de Rafael López Aliaga sobre los trenes Caltrain y consideró que todo es parte de su "campaña presidencial". Al respecto, indicó que aún falta la infraestructura necesaria para que empiecen a operar como paraderos, vías y demás.

"Lo primero que debió hacer fue la obra. la vía, paraderos, estaciones, señalamientos, los cruces y luego traer los trenes. Ha traído los trenes y se encuentra en un problema. Nosotros lo estamos ayudando a solucionar el problema y se molesta. (..) Él, y no lo puede negar, aún cuando empezó diciendo lo contrario, él está en campaña presidencial. Entonces no le importa si es que no hay paraderos... ¿y las personas? Todo por una cuestión política", dijo en conferencia de prensa.

Rosa María Palacios sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Un ser humano no puede estar más de 3 días sin agua"

Además, recordó que Aliaga podría presentarse en las Elecciones 2026. "Él es el candidato presidencial. Yo no estoy postulando a nada ni pienso postular a nada. Es al revés. Yo no sé si lo digo ya con preocupación o con pena porque lo veo muy confundido. Dice en una tarde tres cosas muy distintas. No lo digo con ironía sino que me desconcierta. Da cinco propuestas en una tarde que se contradicen con él mismo", mencionó.

"Señor López, integre a su equipo técnico en el MTC porque nadie se está politizando. Cuando usted sale a las plazas, usted habla de política porque el candidato presidencial y que va a abandonar en octubre la Municipalidad de Lima es usted", agregó.

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Nuevo mercado La Parada: cerca de 1,500 comerciantes acusan a Rafael López Aliaga de excluirlos del plan de renovación

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Denuncian reunión entre Tomás Gálvez y Castillo Alva: fiscal denuncia reglaje y anuncia demanda contra Delia Espinoza

Betssy Chávez cumple cuatro días en huelga de hambre y su abogado denuncia que "INPE la sentenció a muerte"

Rosa María Palacios sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Un ser humano no puede estar más de 3 días sin agua"

Martín Vizcarra reapareció desde Ancón II y denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal: "Dejo constancia"

Ángel Manero se opone a la salida del Perú de la Corte IDH: "Hay ministros que están en contra"

César Hildebrandt sobre regreso de Juan Santiváñez: "Su nombramiento es un nuevo favor íntimo"

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

