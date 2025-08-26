MTC le dice a López Aliaga que el sector actúa acorde a requerimientos técnicos y no a imposiciones municipales. | Composición LR

El titular del Ministerio de Transportes (MTC), César Sandoval, insistió en cuestionar la gestión de Rafael López Aliaga sobre los trenes Caltrain y consideró que todo es parte de su "campaña presidencial". Al respecto, indicó que aún falta la infraestructura necesaria para que empiecen a operar como paraderos, vías y demás.

"Lo primero que debió hacer fue la obra. la vía, paraderos, estaciones, señalamientos, los cruces y luego traer los trenes. Ha traído los trenes y se encuentra en un problema. Nosotros lo estamos ayudando a solucionar el problema y se molesta. (..) Él, y no lo puede negar, aún cuando empezó diciendo lo contrario, él está en campaña presidencial. Entonces no le importa si es que no hay paraderos... ¿y las personas? Todo por una cuestión política", dijo en conferencia de prensa.

Además, recordó que Aliaga podría presentarse en las Elecciones 2026. "Él es el candidato presidencial. Yo no estoy postulando a nada ni pienso postular a nada. Es al revés. Yo no sé si lo digo ya con preocupación o con pena porque lo veo muy confundido. Dice en una tarde tres cosas muy distintas. No lo digo con ironía sino que me desconcierta. Da cinco propuestas en una tarde que se contradicen con él mismo", mencionó.

"Señor López, integre a su equipo técnico en el MTC porque nadie se está politizando. Cuando usted sale a las plazas, usted habla de política porque el candidato presidencial y que va a abandonar en octubre la Municipalidad de Lima es usted", agregó.