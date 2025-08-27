Fiscalía: Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Para el fiscal del Eficcop Carlos Ordaya López la presunta organización criminal sigue en actividad desde Palacio de Gobierno. Foto: composición LR | Ministerio del Interior | Juan José Santivañez | PNP | Ministerio Público | Nicanor Boluarte

Desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, luego de haber ejercido la defensa de la presidenta Dina Boluarte, Juan Santiváñez Antúnez instaló una organización criminal dentro del aparato estatal con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos,según el fiscal Carlos Ordaya López, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Pese a que fue censurado por el Congreso por ineficiente en el puesto, Santiváñez se mantuvo en el poder al haber sido nombrado por Boluarte como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, con oficinas en Palacio de Gobierno, lo que fue aprovechado por el abogado para desplegar actividades ilegales, de acuerdo con las pesquisas del fiscal Carlos Ordaya.

El sábado 23 de agosto, Dina Boluarte juramentó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia. El fiscal Ordaya considera que Santiváñez continúa al frente de la supuesta organización criminal.

Los actos de corrupción

Conforme a la resolución del juez Víctor Alcócer Acosta, quien autorizó la solicitud del fiscal Ordaya para allanar las viviendas y oficinas de los nueve implicados -los siete presuntos integrantes de la organización más dos empresarios relacionados, así como la incautación de computadoras, dispositivos y documentos, son cuatro graves hechos de presunta corrupción que se les imputa a Santiváñez y presuntos cómplices.

El primero, haber autorizado a cambio de dinero la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Ayacucho.

El segundo, el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones.

El tercero, la manipulación de los términos de referencias dentro de la Defensoría del Policía.

El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio del hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.

De acuerdo con el fiscal Carlos Ordaya, el presunto cabecilla de la organización criminal sería Juan Santiváñez Antúnez, conocido por haber defendido a policías acusados por delitos de corrupción y homicidios calificados.

Los miembros de la red

El exdirector director de Operaciones Especiales (Diroes), coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal, es uno de los personajes claves de la trama de este nuevo caso abierto por Eficcop contra el actual ministro de Justicia. Cuando Tenorio fue investigado por su relación con la represión a las protestas antigubernamentales, contrató a Santiváñez como abogado, consolidándose una relación amistosa.

Luego convertido en abogado, Percy Tenorio fue contratado por Santiváñez, cuando se desempeñaba como como ministro del Interior, para que defendiera a cinco generales involucrados en hechos de violencia durante manifestaciones contra la presidenta Boluarte.

Percy Tenorio está implicado en el caso del favorecimiento a la empresa minera El Dorado. Incluso se le sindica como el organizador del operativo policial en Ayacucho.

Los testigos y colaboradores eficaces del Eficcop indicaron que Nicanor Boluarte es un frecuente visitante del estudio de Percy Tenorio.

Marco Palacios Meza, exabogado del estudio de Santiváñez, y la exadministradora del mismo, Yessenia De La Cruz Rivas, también están relacionados al mismo caso en el que intervino la organización criminal en beneficio de la minera El Dorado.

El exjefe de la Dirección de Medio Ambiente, general Gregorio Villalón Trillo, quien movilizó a efectivos de Lima a Ayacucho para intervenir en la concesión minera, está involucrado en el caso.

Un colaborador eficaz dijo al Eficcop que por este operativo fraguado los empresarios mineros Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier, pagaron US$160 mil.

Al primer círculo íntimo de Santiváñez pertenecen Percy Tenorio, Yesenia De La Cruz y Marco Palacios. Al segundo círculo Gregorio Villalón, Máximo Ramírez e Yber Torres. Los empresarios y los demás fueron beneficiarios.

Vínculos con los boluarte

Mientras que el ex jefe de la Dirección de Medio Ambiente, general Gregorio Villalón y el director de la Defensoría del Policía, general PNP en retiro Máximo Ramirez, así como el servidor público Yber Torres Pariona, serían cómplices de un caso de tráfico de influencias.

“Juan Santiváñez Antúnez es uno de los hombres de confianza de la actual presidenta Dina Boluarte desde el 16 de mayo de 2024”, señala el fiscal Ordaya.

“Antes de ejercer el cargo (de ministro del Interior) habría formado parte del brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra, a efectos de que se generen espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines (con Ciudadanos por el Cambio)”, se indica en la resolución judicial.

Al presentar su Declaración Jurada como ministro de Justicia, Juan Saniváñez reportó 12 investigaciones fiscales, entre otras, obstrucción desde el Ministerio del Interior a investigaciones relacionadas con Dina y Nicanor Boluarte.

Ahora enfrenta el caso número 13.

