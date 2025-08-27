Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

El Gobierno de Boluarte insiste en el retiro del Perú de la Corte IDH | Composición: LR.

En un acto oficial en homenaje a las fuerzas del orden —Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas—, la presidenta anunció la próxima presentación de un proyecto destinado a “defender la soberanía nacional”. Este pronunciamiento responde a la intención expresada por la mandataria y miembros de su entorno político de impulsar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes. (…) No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas. Por ello, se requiere una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de manera que el Perú reafirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino (…)”, declaró.

La intención de salida de Dina Boluarte de la Corte IDH es algo que viene desde hace varias semanas, luego de que el Gobierno aprobara una ley que permitía la amnistía para policías y militares que fueron sentenciados por delitos contra los derechos humanos en el marco del Conflicto Armado Interno ocurrido entre 1980 y el 2000. La iniciativa legislativa ha sido observada por distintas entidades internacionales, quienes aseguran que es un atropello directo a la democracia nacional. Al respecto, Dina Boluarte aseguró que el Perú es libre para promulgar las leyes que considere adecuadas.

"No aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre. Llamados irresponsables que sospechosamente son difundidos por entidades interesadas en destruir nuestro sistema democrático", señaló entonces la presidenta.