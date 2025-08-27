HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Política

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

El Gobierno busca retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

El Gobierno de Boluarte insiste en el retiro del Perú de la Corte IDH | Composición: LR.
El Gobierno de Boluarte insiste en el retiro del Perú de la Corte IDH | Composición: LR.

En un acto oficial en homenaje a las fuerzas del orden —Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas—, la presidenta anunció la próxima presentación de un proyecto destinado a “defender la soberanía nacional”. Este pronunciamiento responde a la intención expresada por la mandataria y miembros de su entorno político de impulsar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes. (…) No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas. Por ello, se requiere una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de manera que el Perú reafirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino (…)”, declaró.

La intención de salida de Dina Boluarte de la Corte IDH es algo que viene desde hace varias semanas, luego de que el Gobierno aprobara una ley que permitía la amnistía para policías y militares que fueron sentenciados por delitos contra los derechos humanos en el marco del Conflicto Armado Interno ocurrido entre 1980 y el 2000. La iniciativa legislativa ha sido observada por distintas entidades internacionales, quienes aseguran que es un atropello directo a la democracia nacional. Al respecto, Dina Boluarte aseguró que el Perú es libre para promulgar las leyes que considere adecuadas.

"No aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre. Llamados irresponsables que sospechosamente son difundidos por entidades interesadas en destruir nuestro sistema democrático", señaló entonces la presidenta.

Notas relacionadas
Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra Nicanor Boluarte: "Es un muñeco armado"

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra Nicanor Boluarte: "Es un muñeco armado"

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Dina Boluarte ignora cifras de su baja aprobación y asegura que "no piensa en las encuestas"

Dina Boluarte ignora cifras de su baja aprobación y asegura que "no piensa en las encuestas"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
Juan José Santiváñez anuncia que Martín Vizcarra volverá al penal Barbadillo: expresidente será trasladado hoy

Juan José Santiváñez anuncia que Martín Vizcarra volverá al penal Barbadillo: expresidente será trasladado hoy

LEER MÁS
"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

LEER MÁS
Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra Nicanor Boluarte: "Es un muñeco armado"

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra Nicanor Boluarte: "Es un muñeco armado"

LEER MÁS
Nicanor Boluarte y Juan Santivañez EN VIVO: Fiscalía allana viviendas y oficinas por presuntos favorecimientos a minera

Nicanor Boluarte y Juan Santivañez EN VIVO: Fiscalía allana viviendas y oficinas por presuntos favorecimientos a minera

LEER MÁS
Dina Boluarte evita saludar a fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en evento oficial

Dina Boluarte evita saludar a fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en evento oficial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota