HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     
Política

Denuncian reunión entre Tomás Gálvez y Castillo Alva: fiscal denuncia reglaje y anuncia demanda contra Delia Espinoza

Fiscal supremo y abogado confirman la reunión para hablar sobre la cosa decidida en el Congreso. Gálvez dice que no hay impedimento legal alguno para reunirse

Tomás Gálvez denunció ser víctima de reglaje. Foto: composición LR
Tomás Gálvez denunció ser víctima de reglaje. Foto: composición LR

Una persona anónima denunció ante la Fiscalía una presunta reunión privada entre el fiscal supremo Tomás Gálvez y el abogado José Luis Castillo Alva, investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y en la supuesta organización criminal de Patricia Benavides, lo que generó preocupación en un sector del Ministerio Público que considera que estarían complotando contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La República buscó la versión de ambos personajes para conocer su versión de los hechos. Ambos coinciden en que se reunieron el jueves, (21 de agosto) cerca de la 1:00 de la tarde, el restaurant "El Damero" en el centro de Lima, a unos metros de la sede de las fiscalías de Lavado de Activos, del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías superiores de Lima, un lugar público y en presencia de muchas otras personas.

"Ya lo he dicho, me están reglando. Yo me reúno con todas las personas que considero conveniente. Él (Castillo Alva) ha sido mi abogado. Es un jurista reconocido con el que en ciertas ocasiones debatimos algunas cuestiones jurídicas. Eso es todo", indicó Gálvez. Subrayó que él no le realiza ninguna consulta a Castillo Alva, sino que al tratarse de un jurista suelen "intercambiar opiniones sobre diversos temas académicos". En esta ocasión se reunieron para hablar sobre la cosa decidida en el Congreso.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Un ser humano no puede estar más de 3 días sin agua"

lr.pe

Asimismo, explicó que considera que el letrado ha sido "injustamente comprendido en investigaciones" y que él se puede reunir con todas las personas que considere conveniente. Sobre su vínculo con Castillo Alva indicó que los dos no han estado inmersos en un mismo caso, que no existe ningún impedimento legal para que se puedan reunir. "Fue una reunión lícita", enfatiza.

"Primero, yo nunca he estado comprendido en un caso con Castillo. Segundo, ha quedado totalmente claro, que para comprenderme en el caso Cuellos Blancos se inventaron alguna vinculación para sacarme de la institución y lo lograron. Pero eso ya ha quedado en el pasado, en la historia", agregó.

La cosa decidida en el Congreso

Por su parte, Castillo Alva refiere que viene cumpliendo con la prohibición de reunirse con testigos y peritos de los casos en los que es investigado. "El fiscal Tomás Gálvez no está incluido en ninguna de las investigaciones. No es testigo, ni perito. No hay una disposición fiscal que así lo indique. La fiscalía nunca se ha interesado en tomar su declaración, ni yo lo he presentado como testigo" enfatizó el abogado penalista, autor de varios libros de derecho procesal.

"Nos reunimos para intercambiar opiniones sobre la cosa decidida en el Congreso, luego que la fiscal de la Nación declaró que las denuncias archivadas en el parlamento se pueden reabrir el 2026. No sentamos, hemos tomado agua, hablamos durante 30 a 45 minutos y nos hemos retirado. Todo fue público. Varias personas se han acercado a tomarse fotos con el fiscal, No hay nada ilícito, ni secreto", subrayó.

PUEDES VER: Martín Vizcarra reapareció desde Ancón II y denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal: "Dejo constancia"

lr.pe

Tomás Gálvez alista demanda contra Delia Espinoza

En ese contexto, el fiscal supremo anunció que alista una demanda contra Delia Espinoza y contra la gerente de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio Público porque son quienes están "comandando esta persecución", lo que el considera un acoso. No brindó más detalles sobre esto, pues dijo que aún la está trabajando por las noches, fuera del horario laboral. "He regresado al Ministerio Público en paz, eso lo he dicho en la Junta de Fiscales Supremos, pero me encuentro con este acoso, se pide mi suspensión por 18 meses, debo defenderme", afirmó.

Sobre la denuncia anónima

La denuncia anónima ingreso a Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que atiende la fiscal suprema provisional Elena Delgado Manrique. Ella la derivó al despacho de la fiscal de la Nación, pues un fiscal supremo no puede investigar a otro de su mismo nivel. Según el denunciante anónimo, el encuentro se realizó el 15 de agosto en el restaurante El Damero del Centro de Lima, entre la 1.00 y las 2.30 p.m.

Además, el oficio indica que el 15 de agosto Gálvez ya ejercía el cargo de fiscal supremo, por lo que se trata de un funcionario "aforado" y que le corresponde la prerrogativa de antejuicio, es decir que el Congreso debería autorizar el procesamiento.

larepublica.pe
larepublica.pe
Notas relacionadas
Dina Boluarte no será investigada tras fallo del TC, pero sí los demás implicados, según Tomás Gálvez

Dina Boluarte no será investigada tras fallo del TC, pero sí los demás implicados, según Tomás Gálvez

LEER MÁS
José Jerí: Fiscalía archiva denuncia por violación sexual contra el presidente del Congreso

José Jerí: Fiscalía archiva denuncia por violación sexual contra el presidente del Congreso

LEER MÁS
Junta de Fiscales Supremos reincorpora a Tomás Gálvez como fiscal supremo tras rechazar restitución de Patricia Benavides

Junta de Fiscales Supremos reincorpora a Tomás Gálvez como fiscal supremo tras rechazar restitución de Patricia Benavides

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosa María Palacios sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Un ser humano no puede estar más de 3 días sin agua"

Rosa María Palacios sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Un ser humano no puede estar más de 3 días sin agua"

LEER MÁS
Betssy Chávez cumple cuatro días en huelga de hambre y su abogado denuncia que "INPE la sentenció a muerte"

Betssy Chávez cumple cuatro días en huelga de hambre y su abogado denuncia que "INPE la sentenció a muerte"

LEER MÁS
Ángel Manero se opone a la salida del Perú de la Corte IDH: "Hay ministros que están en contra"

Ángel Manero se opone a la salida del Perú de la Corte IDH: "Hay ministros que están en contra"

LEER MÁS
INPE marca distancia sobre estado de salud de Betssy Chávez: aseguran que exministra rechazó controles médicos

INPE marca distancia sobre estado de salud de Betssy Chávez: aseguran que exministra rechazó controles médicos

LEER MÁS
Martín Vizcarra reapareció desde Ancón II y denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal: "Dejo constancia"

Martín Vizcarra reapareció desde Ancón II y denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal: "Dejo constancia"

LEER MÁS
César Hildebrandt sobre regreso de Juan Santiváñez: "Su nombramiento es un nuevo favor íntimo"

César Hildebrandt sobre regreso de Juan Santiváñez: "Su nombramiento es un nuevo favor íntimo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota