Nicanor Boluarte y Juan Santivañez EN VIVO: Fiscalía allana viviendas y oficinas por presuntos favorecimientos a minera

Desde las 5 de la mañana, la Fiscalía y la PNP realizaron el operativo Ícaro y allanaron el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina, así como las oficinas del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones por presuntos favorecimientos a la minera El Dorado por los supuestos delitos de favorecimiento ilícito, cobros indebidos y ocultamiento de pruebas. Según la tesis fiscal, se habría buscado un arraigo laboral a favor de Boluarte Zegarra para usarlo en las investigaciones judiciales en su contra.

