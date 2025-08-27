HOYSuscripcion LR Focus

Política

Nicanor Boluarte y Juan Santivañez EN VIVO: Fiscalía allana viviendas y oficinas por presuntos favorecimientos a minera

Como parte del operativo Ícaro, el allanamiento realizado desde las 5:00 a.m. en la casa del hermano de la presidenta, Dina Boluarte, en San Borja, se realizó en el marco de las investigaciones por presuntos favorecimientos a minera El Dorado.

Fiscalía allana domicilio de Nicanor Boluarte y oficinas relacionadas a Santiváñez. Foto: Composición/LR
Fiscalía allana domicilio de Nicanor Boluarte y oficinas relacionadas a Santiváñez. Foto: Composición/LR

Desde las 5 de la mañana, la Fiscalía y la PNP realizaron el operativo Ícaro y allanaron el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina, así como las oficinas del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones por presuntos favorecimientos a la minera El Dorado por los supuestos delitos de favorecimiento ilícito, cobros indebidos y ocultamiento de pruebas. Según la tesis fiscal, se habría buscado un arraigo laboral a favor de Boluarte Zegarra para usarlo en las investigaciones judiciales en su contra.

JUAN SANTIVÁÑEZ Y NICANOR BOLUARTE: ÚLTIMAS NOTICIAS

08:53
27/8/2025

Fiscalía allana domicilio de Nicanor Boluarte y oficinas relacionadas a Santiváñez

En el marco de las investigaciones por presunto favorecimiento ilícito a la minera Dorado, la Fiscalía allana la vivienda de Nicanor Boluarte en San Borja y las oficinas relacionadas al ministro de Justicia, Juan Santiváñez.

