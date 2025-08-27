HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
EN VIVO

Allanan vivienda de Nicanor Boluarte y Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Política

Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

El INPE modificó una resolución a raíz del caso Martín Vizcarra para que los expresidentes de la República sean recluidos específicamente en el penal Barbadillo por tener las "condiciones de seguridad" necesarias.

Dina Boluarte sería clasificada al penal Barbadillo en caso de una detención.
Dina Boluarte sería clasificada al penal Barbadillo en caso de una detención.

Martín Vizcarra fue trasladado esta mañana del penal Ancón II al penal Barbadillo. La decisión, según el INPE, corresponde a una nueva directiva donde se especifíca que este centro penitenciario será a partir de ahora el lugar donde sean recluidos los expresidentes, por tener las "condiciones de seguridad" necesarias.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta disposición antes no se encontraba especificada y fue uno de las causas por las que Vizcarra fue clasificado a un penal común como Ancón II, donde permaneció los últimos 5 días. La nueva situación beneficiaría a la presidenta Dina Boluarte ante una posible detención en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra.

PUEDES VER Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

lr.pe

Sobre ella pesan las indagaciones por las muertes en protestas al inicio de su gobierno, el caso Rolex, la desactivación del Eficcop, entre otros. Si bien los procesos que se le siguen se encuentran paralizados por un fallo del TC, la Fiscalía aguarda para continuarlos al termino de su gobierno el 28 de julio de 2026.

El Instituto Nacional Penitenciario responde al Ministerio de Justicia, cuya cartera está a cargo desde el sábado 23 de agosto de Juan José Santiváñez, uno de los personajes de mayor confianza de la presidenta. Precisamente, fue Santiváñez quien dio la noticia del cambio de penal donde Martín Vizcarra cumpliría la prisión preventiva en su contra. Una hora después del anuncio, el INPE difundía en sus redes sociales la resolución que tiene como fecha de emisión el 26 de agosto y está firmada por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Emilio Paredes Yataco.

"Que, la Oficina Regional Lima a través del Oficio N° D000620-2025-INPE-ORL de fecha 26 de agosto de 2025, propone la modificación de la Directiva denominada "Clasificación de internos procesados y setencias en los establecimientos penitenciaros a nivel nacional", para que se incorpore al Establecimiento Penitenciaro como una ubicación excepcional para internos en su calidad de expresidentes de la República", señala la resolución publicada por el INPE.

Además, se señala que con esta directiva se busca "subsanar un vacío legal respecto a la no inclusión del establecimiento penitenciario de Barbadillo". Antes, el penal al que debía ser recluido un expresidente lo determinaba una Junta Técnica de Clasificación.

Notas relacionadas
Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

LEER MÁS
Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

LEER MÁS
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

LEER MÁS
"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

LEER MÁS
Betssy Chávez podría morir en 3 días si mantiene huelga de hambre seca, advierte el INPE

Betssy Chávez podría morir en 3 días si mantiene huelga de hambre seca, advierte el INPE

LEER MÁS
Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota