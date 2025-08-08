Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que el Ejecutivo remitirá una nota de protesta al Gobierno colombiano por la violación del espacio aéreo peruano registrada en Santa Rosa, distrito de Loreto, donde opera un puesto de control fronterizo. La decisión se adoptó luego de que las explicaciones entregadas por autoridades militares y diplomáticas de Colombia fueran calificadas como “no satisfactorias” por Lima.

Este nuevo incidente se produce en el contexto de la disputa territorial por la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, que se intensificó tras la promulgación de la Ley N.° 32403. Dicha norma, aprobada en julio, oficializó la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, incorporando la isla y reafirmando la soberanía peruana sobre esta zona fronteriza.

Colombia sostiene que el territorio forma parte de su jurisdicción y ha enviado varias comunicaciones oficiales cuestionando la medida, las cuales fueron rechazadas por el Perú. El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó recientemente a Lima de “copar territorio colombiano” y de violar el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que fijó los límites bilaterales.

