Dina Boluarte responde a Gustavo Petro por tensión limítrofe en Santa Rosa: "No hay nada pendiente con Colombia"

Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la reciente tensión limítrofe con Colombia en torno al distrito de Santa Rosa. Señaló que no existe disputa alguna con el país vecino y que los tratados internacionales respaldan la posición soberana del Perú sobre los territorios amazónicos mencionados.

“Los llamo a mantener la calma y la unidad. Felicito a las diversas instituciones y a los políticos en el Perú que se han manifestado de forma conjunta para defender nuestra soberanía. Nuestra isla Chinería, con su capital en Loreto, es jurisdicción peruana y está bajo nuestra soberanía. Por lo tanto, no hay nada pendiente que tratar con el vecino país de Colombia. (…) No hay razón para alarmarnos, porque no existe ningún conflicto limítrofe con nuestros hermanos del país vecino de Colombia”, expresó la presidenta en su mensaje.

Con este mensaje, la presidenta rompió su silencio tras más de 72 horas sin pronunciarse, luego de que Gustavo Petro, mandatario colombiano, generara controversia en X con declaraciones sobre una presunta disputa territorial. Según el canciller, Elmer Schialer, este silencio surgió de un consejo suyo: “He recomendado a la presidenta que, por el momento, sería mejor no hacer ninguna declaración", dijo solo horas antes de que se transmitiera el mensaje a la Nación grabado.

Noticia en desarrollo...