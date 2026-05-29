Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Concierto Ricardo Montaner en Perú 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'El Último Regreso World Tour' en Costa 21

Ricardo Montaner regresa a Perú en 2026 con su gira 'El Último Regreso World Tour 2026'. Conoce la fecha del especial concierto para sus seguidores en Costa 21 y cómo comprar las entradas.

Ricardo Montaner vuelve al Perú con imperdible concierto 'El Último Regreso'.
Ricardo Montaner vuelve al Perú con imperdible concierto 'El Último Regreso'. | Foto: Composición LR
Ricardo Montaner vuelve al Perú para reencontrarse con el público que lo ha acompañado a lo largo de su vida artística. Después de varios años lejos de los escenarios peruanos, el cantante regresa con 'El Último Regreso World Tour 2026', una gira internacional con la que volverá a presentarse ante sus seguidores.

El creador de canciones como 'Tan Enamorados', 'Me va a extrañar', 'La cima del cielo' y 'Bésame' se prepara para presentarse una vez más ante su audiencia peruana. Su retorno no es solo un concierto: también marca el reencuentro con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

Ricardo Montaner regresa al Perú en 2026: ¿dónde será su concierto?

Ricardo Montaner llega a Lima este sábado 30 de mayo de 2026. El concierto 'El Último Regreso World Tour 2026' se realizará en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. 'El Último Regreso' promete ser un espectáculo marcado por la nostalgia y las emociones, acompañado de una puesta en escena que recorrerá los éxitos más representativos de su carrera.

Ricardo Montaner 2026: ¿cuáles son los precios de las entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Ricardo Montaner se realizó el 5 y 6 de diciembre desde las 10.00 a. m., con un descuento de hasta el 15% pagando con tarjetas BBVA a través de Teleticket. En tanto, los precios variaron desde S/140 hasta S/440.

Entradas para el concierto de Ricardo Montaner en Lima. Foto: difusión

¿Cómo comprar entradas en Teleticket para el concierto de Ricardo Montaner en Perú 2026?

Las entradas para la presentación de Ricardo Montaner están a la venta a través de Teleticket, y se recomienda evitar compras a revendedores. El show en Costa 21 figura entre los eventos más esperados de 2026, al convocar a seguidores de diversas generaciones. Con una producción de primer nivel, iluminación de última tecnología y un sonido diseñado para resaltar la calidez de su voz, la presentación apunta a ser una jornada memorable.

