Política

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El presidente colombiano Gustavo Petro tiene previsto lanzar un mensaje desde Leticia este jueves, en medio de la llegada de una delegación peruana de ministros en la isla Santa Rosa.


El presidente Gustavo Petro acusó al Perú de tomar territorio colombiano. Foto: Presidencia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro presidirá este jueves a las 10 de la mañana una ceremonia en la ciudad fronteriza de Leticia, en el que tiene previsto reafirmar la soberanía de su país sobre el río Amazonas. El acto está anunciado para las 10 de la mañana y fue anunciado por el propio mandatario mediante sus redes sociales con la frase de: "Colombia no perderá su río Amazonas".

Únete a nuestro canal de política y economía

Mientras tanto, al otro lado del río, en territorio peruano, el presidente del consejo de ministros, Eduardo Arana, llegará a la isla Santa Rosa acompañado de una delegación ministerial. La presencia simultánea de ambas autoridades en la zona fronteriza ocurre en medio de la tensión generada por las recientes declaraciones de Petro, quien acusó al Gobierno de Dina Boluarte de “copar territorio colombiano”.

Foto: X/ Gustavo Petro

El punto de conflicto gira en torno a la isla Chinería, donde se ubica el distrito de Santa Rosa, cuya creación fue aprobada por el Congreso. La norma establece los límites del distrito y reafirma la soberanía peruana sobre la zona, ubicada en la región Loreto.

En respuesta, el Gobierno del Perú rechazó las afirmaciones de Petro mediante un comunicado oficial y subrayó que el territorio se encuentra "bajo soberanía y jurisdicción del Perú". Además, recordó que la pertenencia de la isla fue definida en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y en acuerdos posteriores que establecieron los límites actuales entre ambos países.

Noticia en desarrollo....

