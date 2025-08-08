HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     
EN VIVO

Gustavo Petro desconoce la soberanía peruana | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

RMP sobre mensaje de Dina Boluarte por isla Santa Rosa: "Salió con una sonrisa. Una cosa rarísima"

Palacios cuestionó la actitud de la presidenta para referirse a la tensión limítrofe. "Solo le faltó felicitarnos por estar unidos durante su ausencia", dijo.

RMP sobre mensaje de Dina Boluarte por isla Santa Rosa. Foto: La República
RMP sobre mensaje de Dina Boluarte por isla Santa Rosa. Foto: La República

Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, cuestionó la forma en que Dina Boluarte se refirió a la tensión limítrofe con Colombia, pues se muestra despreocupada y con una sonrisa.

Únete a nuestro canal de política y economía

"La señora presidenta está en Japón y parece que le dijeron que hable. Gracioso el asunto porque el canciller había dicho que la presidenta no iba a hablar por consejo suyo... parece que le estaba tratando de decir "no abras la boca hasta que no sepamos de qué se trata". Ayer mandó un mensajito de dos minutos con una sonrisa. "Vamos a permanecer todos tranquilos, felices. Los felicitos a todos ah porque mientras no estoy están todos unidos, bien". "Ya hablaremos a mi regreso", solo le faltó decir eso. Qué locura esto", dijo Palacios.

PUEDES VER: Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

lr.pe

Asimismo, lamentó que Petro insista en la narrativa de la cuestión limítrofe, sin embargo, evidenció que las Fuerza Armadas de Colombia trabajan con normalidad junto a sus pares de Perú y Brasil. "Hace poco han firmado un acuerdo tripartito. No hay ningún problema. Derrepente las FF.AA no le avisan estas cosas a su presidenta", anotó.

"Ya sabemos de dónde viene todo el tema. Hay un problema interno en Colombia que el presidente no tiene cómo responder. No podía ir a Boyacá porque le bloquearon las carreteras así que se fue a Leticia que está muy aislado. Te vas y sales en avión", agregó.

"Colombia debería pedir acceso al Amazonas de forma respetuosa"

Por otro lado, indicó que Colombia busca tener acceso al Amazonas, pues el que tenían desde Leticia se está perdiendo debido a que el río se aleja. "Si ellos buscan eso debería pedirlo de forma educada y no acusarnos de invasoras. Obviamente que se puede llegar a un acuerdo, pero de forma civilizada", precisó.

PUEDES VER: Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

lr.pe

La periodista afirmó que en el distrito de Santa Rosa existe una convivencia armoniosa y que no es correcto fomentar conflictos a través de una disputa territorial que, según indicó, carecen de justificación.

“En la zona, brasileños, peruanos y colombianos trabajan de forma integrada. (…) Comercian, estudian y reciben atención médica en los tres lados, porque están a solo 10 minutos por el río. La convivencia es armoniosa. Qué ganas de estropear todo esto por los delirios del señor Petro. Colombia tendría que venir a pedirle un favor al Perú: si Leticia se queda sin acceso al Amazonas, habrá que negociar un acceso”, afirmó.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre Renovación Popular: "Es lo mismo que Solidaridad Nacional, rascas el celeste y debajo está el amarillo"

Rosa María Palacios sobre Renovación Popular: "Es lo mismo que Solidaridad Nacional, rascas el celeste y debajo está el amarillo"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre alianzas políticas y partidos del Congreso: "Nadie quiere asociarse con ellos"

Rosa María Palacios sobre alianzas políticas y partidos del Congreso: "Nadie quiere asociarse con ellos"

LEER MÁS
Rosa María Palacios critica a Dina Boluarte por ir contra la Corte IDH: "Es para convertirnos en dictaduras"

Rosa María Palacios critica a Dina Boluarte por ir contra la Corte IDH: "Es para convertirnos en dictaduras"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

LEER MÁS
¿Mala jugada?: Carlincatura ironiza sobre como una citación a Comisión del Congreso expuso investigaciones

¿Mala jugada?: Carlincatura ironiza sobre como una citación a Comisión del Congreso expuso investigaciones

LEER MÁS
Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

LEER MÁS
Fiscalía inicia investigación por presunta manipulación irregular de base de datos de la JNJ

Fiscalía inicia investigación por presunta manipulación irregular de base de datos de la JNJ

LEER MÁS
Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial decide HOY solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra exmandatario

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial decide HOY solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra exmandatario

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota