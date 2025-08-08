RMP sobre mensaje de Dina Boluarte por isla Santa Rosa: "Salió con una sonrisa. Una cosa rarísima"

Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, cuestionó la forma en que Dina Boluarte se refirió a la tensión limítrofe con Colombia, pues se muestra despreocupada y con una sonrisa.

"La señora presidenta está en Japón y parece que le dijeron que hable. Gracioso el asunto porque el canciller había dicho que la presidenta no iba a hablar por consejo suyo... parece que le estaba tratando de decir "no abras la boca hasta que no sepamos de qué se trata". Ayer mandó un mensajito de dos minutos con una sonrisa. "Vamos a permanecer todos tranquilos, felices. Los felicitos a todos ah porque mientras no estoy están todos unidos, bien". "Ya hablaremos a mi regreso", solo le faltó decir eso. Qué locura esto", dijo Palacios.

Asimismo, lamentó que Petro insista en la narrativa de la cuestión limítrofe, sin embargo, evidenció que las Fuerza Armadas de Colombia trabajan con normalidad junto a sus pares de Perú y Brasil. "Hace poco han firmado un acuerdo tripartito. No hay ningún problema. Derrepente las FF.AA no le avisan estas cosas a su presidenta", anotó.

"Ya sabemos de dónde viene todo el tema. Hay un problema interno en Colombia que el presidente no tiene cómo responder. No podía ir a Boyacá porque le bloquearon las carreteras así que se fue a Leticia que está muy aislado. Te vas y sales en avión", agregó.

"Colombia debería pedir acceso al Amazonas de forma respetuosa"

Por otro lado, indicó que Colombia busca tener acceso al Amazonas, pues el que tenían desde Leticia se está perdiendo debido a que el río se aleja. "Si ellos buscan eso debería pedirlo de forma educada y no acusarnos de invasoras. Obviamente que se puede llegar a un acuerdo, pero de forma civilizada", precisó.

PUEDES VER: Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

La periodista afirmó que en el distrito de Santa Rosa existe una convivencia armoniosa y que no es correcto fomentar conflictos a través de una disputa territorial que, según indicó, carecen de justificación.

“En la zona, brasileños, peruanos y colombianos trabajan de forma integrada. (…) Comercian, estudian y reciben atención médica en los tres lados, porque están a solo 10 minutos por el río. La convivencia es armoniosa. Qué ganas de estropear todo esto por los delirios del señor Petro. Colombia tendría que venir a pedirle un favor al Perú: si Leticia se queda sin acceso al Amazonas, habrá que negociar un acceso”, afirmó.