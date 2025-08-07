Gobierno de Colombia: "No reconocemos la soberanía peruana sobre isla Santa Rosa y desconocemos a la autoridades"
El Gobierno colombiano emitió un pronunciamiento en el que rechaza la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa en el río Amazonas y considera que su incorporación al territorio peruano viola acuerdos binacionales y el derecho internacional.
El Gobierno de Colombia emitió este jueves 7 agosto una pronunciamiento sobre la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, en la que rechaza expresamente la soberanía del Perú sobre ese territorio. Según Bogotá, la isla "no ha sido asignada a ninguna de las dos Repúblicas" en la asignación binacional de islas establecida en el acuerdo de 1929 entre ambos países.
En ese sentido, calificó como un "acto unilateral del Perú" la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, al considerar que este desconoce los instrumentos jurídicos binacionales y “viola el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.
"La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú (…) no han sido asignadas a ninguna de las dos Repúblicas”, se lee en el pronunciamiento.
Asimismo, el país que dirige Gustavo Petro, reiteró su posición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), reunión bilateral que busca garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro. En esa línea, expresó su "beneplácito" ante la invitación del gobierno peruano para una nueva reunión del COMPERIF, prevista para el próximo 11 y 12 de septiembre de 2025 en la ciudad de Lima.
