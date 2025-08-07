HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Política

Jaime Chincha sobre tensión territorial con Colombia: "Parece una cortina de humo de Gustavo Petro por sus acusaciones"

En 'Del hecho al dicho', Chincha criticó la posición del gobierno colombiano que se opone a reconocer la soberanía de Perú sobre la Isla Santa Rosa.

Jaime Chincha criticó al presidente colombiano Gustavo Petro por no reconocer la soberanía de Perú sobre la Isla Santa Rosa. Foto: composición LR
Jaime Chincha criticó al presidente colombiano Gustavo Petro por no reconocer la soberanía de Perú sobre la Isla Santa Rosa. Foto: composición LR

Jaime Chincha criticó al presidente colombiano Gustavo Petro quien se niega a reconocer la soberanía de Perú sobre la Isla Santa Rosa y dijo que las declaraciones de Petro que desataron esta tensión territorial se debe a una campaña de humo para poder desviar la atención de todas las investigaciones y cuestionamientos en su contra.

"Entonces, Petro no anda en su mejor momento, como ya les decía, además de cargar consigo múltiples denuncias por acciones que no corresponden a un presidente. Incluso han salido videos, la prensa habla mucho de eso allá, de un consumo excesivo de bebidas espirituosas y de estupefacientes, drogas ilegales, etcétera, etcétera, que han mellado mucho su imagen.

Entonces, a nosotros se nos hace la idea, revisando el contexto del gobierno de Petro, que esto no es que le ha salido así un tiro al aire, esto es una estrategia que parece haber montado Petro desde un inicio a sabiendas de todo lo que puede provocar, como una cortina de humo. No nos llega, o sea, llegamos a pensar de que esto es una cortina de humo de Petro, porque ya les dije, enfrenta un rosario de acusaciones, que te digan que el financiamiento que has recibido en la campaña es ilegal, es terrible, tiene un comportamiento disociado a veces el señor en presentaciones públicas", sostuvo.

PUEDES VER: Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

lr.pe

Asimismo, Chincha cuestionó que haya tenido que suceder el problema con la Isla Santa Rosa para que haya presencia del Estado en esta zona de tensión. Pues, con esto, ministros y miembros del ejército han ido a mostrar presencia en la zona y los pobladores han aprovechado en exponer sus demandas como la falta de agua y servicios básicos.

"Entonces vivimos tiempos tan turbulentos, tan caóticos que Dios quiera que eso no pase. No ha desfilado el ejército, han desfilado militares, han ido ministros. La gente evidentemente se ha acercado a los ministros diciéndoles, "Oiga, no tengo agua" Y no es agua, no es agua potable. por si acaso. "No tenemos nada" Entonces ha tenido que pasar esto. Ha tenido que salir Petro con una de sus pataletas y ahí recién se ha hecho presente el Estado. Por eso hay que reanimar y revivir ese viejo debate de las fronteras vivas, como se se decía hace muchos, muchos años", señaló.

