Política

Gustavo Petro descarta presentarse en el distrito de Santa Rosa: "Todavía quiero evitar la guerra”

El presidente de Colombia descartó visitar Santa Rosa y anunció que mantendrá reuniones con el Gobierno de Dina Boluarte a partir de septiembre.

Gustavo Petro brindó una entrevista a medios internacionales | Composición: Gerson Cardoso / Foto: LR.
Gustavo Petro brindó una entrevista a medios internacionales | Composición: Gerson Cardoso / Foto: LR.

En plena crisis limítrofe entre Perú y Colombia, Gustavo Petro, presidente del país vecino, descartó presentarse en el territorio selvático reclamado. "No. Ya sería un acto de guerra y todavía quiero evitar la guerra", respondió durante una entrevista brindada a los diarios El País, New York Times y El Espectador; cuando le consultaban sobre si asistiría presencialmente al distrito de Santa Rosa en su calidad de mandatario extranjero.

Esta declaración llega luego de que ayer Petro encendiera las alarmas haciendo oficial su desconocimiento de la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. (...) (la ley peruana que crea el distrito de Santa Rosa) Es una designación unilateral que viola el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno", señaló Petro en su última visita a Leticia.

Los canales diplomáticos también fueron abordados en la entrevista. Cómo es conocido, el mandatario colombiano y la presidenta peruana han tenido varios desencuentros fundados desde el alza en el poder de Boluarte tras la caída de Pedro Castillo. Al ser consultado por su relación actual con el Gobierno peruano, Petro apostó por la diplomacia: "No quiero hablar de política interna del Perú, porque complico la situación. Pero mi posición ha sido clara desde el comienzo del problema peruano, y es el pueblo peruano el que debe resolver, no el Gobierno de Colombia; ni constitucionalmente estamos facultados para eso", indicó.

Asimismo, el presidente de Colombia anunció que su intención de mantener reuniones con el Gobierno peruano el próximo septiembre: "El Gobierno peruano no había aceptado eso (la reunión de septiembre) hasta el miércoles; lo primero que va a haber es eso, que es la primera instancia por protocolo del Tratado de Río de Janeiro, que se firmó después de una guerra real, una guerra de verdad entre Perú y Colombia", señaló.

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro por tensión limítrofe en Santa Rosa

Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte abordó la reciente tensión fronteriza con Colombia respecto al distrito de Santa Rosa, afirmando que no hay ninguna disputa con el país vecino y que los tratados internacionales apoyan la soberanía de Perú sobre los territorios amazónicos en cuestión.

“Los llamo a mantener la calma y la unidad. Felicito a las diversas instituciones y a los políticos en el Perú que se han manifestado de forma conjunta para defender nuestra soberanía. Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está bajo nuestra soberanía nacional. Por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte (Colombia). (…) No hay razón para alarmarnos, porque no existe ningún conflicto limítrofe con nuestros hermanos vecinos de la región”, expresó la presidenta en su mensaje.

Con este mensaje, la presidenta rompió su silencio después de más de 72 horas sin pronunciarse, tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro en X, que generaron controversia sobre una supuesta disputa territorial. Según el canciller Elmer Schialer, este silencio fue recomendado por él: “He recomendado a la presidenta que, por el momento, sería mejor no hacer ninguna declaración", dijo solo horas antes de que se transmitiera el mensaje a la Nación grabado.

